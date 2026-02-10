Vlhovej brat úprimne o šanciach jeho sestry: Možno to vyjde, možno nie. Môžeme len polemizovať, ako to dopadne - FOTO

Pred štyrmi rokmi v Pekingu bol pri tom, ako jeho sestra získala olympijské zlato v slalome.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
4 min. čítania
Redakčne overené informácie
Petra Vlhová, Boris Vlha
Sprava: Slovenská reprezentantka Petra Vlhová a jej brat Boris Vlha. Foto: archívne, SITA/Jozef Jakubčo
Taliansko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Brat Petry Vlhovej Boris nefiguruje v tíme slovenskej lyžiarky od roku 2022. Venuje sa svojej pizzerii a manželke s dcérou. Pred štyrmi rokmi v Pekingu bol pri tom, ako jeho sestra získala olympijské zlato v slalome. Každý niečím prispel, priznal s tým, že hoci to je šport jednotlivcov, nie je to o jednom človeku.

„Stojí za tým veľký tím. Spomínam si na to veľmi dobre, sú to zážitky, ktoré vo vás budú pretrvávať do konca života. Mám tam dva silné momenty. Jeden je ten cieľový, keď sme po druhom kole čakali na ďalšie pretekárky. To bol veľmi silný moment. Druhý je na sedačke po prvom kole. Všetci sme boli takí zronení a tam som začal srandovať, pozdvihol som celý tím. Potom sa už chytili ostatní a veľmi silno sme Peťu podporovali motivačnými videami alebo sme jej rozprávali rôzne veci. Snažili sme sa ju povzbudiť,“ povedal pre web sport24.pluska.sk.

Vlha priznal, že sa príliš s Petrou nestretávajú, avšak poprial jej veľa šťastia, keď mu oznámila, že sa zúčastní zimných olympijských hier v Taliansku. „Sme v takom menšom kontakte, občas si napíšeme.“

Vlhovej brat uviedol, že ľudia nemôžu mať veľké očakávania. „Nikto nevie, v akej je forme po dvoch rokoch. Nikto nevie, čo od nej čakať, sú to len domnienky. Tým, že bola svetová jednotka či dvojka, má každý očakávania, že sa teraz postaví na štart a bude na pódiu. Podľa mňa ani ona sama nevie, keďže je to pre ňu niečo nové. Prvýkrát bola tak vážne zranená a nikdy v kariére nemala takúto dlhú prestávku. Je to pre ňu úplne nová skúsenosť. Môžeme len polemizovať a hádať, ako to dopadne, zatiaľ sú to len špekulácie, ťažko povedať.“

Fotogaléria: Petra Vlhová

Fialková Vlhová
Petra Vlhová
VYSOKÉ TATRY: Tatry Ice Master
805 fotiek v galérii
VYSOKÉ TATRY: Tatry Ice Master

Vlastná bublina

Aktívne lyžovať a trénovať začala len pred štyrmi mesiacmi, no na olympiádu sa bežne pripravuje 1-2 roky v intenzívnom tempe, povedal pre uvedený web.

„Keď nie ste stopercentný, tie očakávania tam nemajú byť. Chce sa vrátiť späť. Možno to vyjde, možno nie. Môže prekvapiť pekným miestom, bolo by neuveriteľné, keby hneď skončila na pódiu. Vieme, aké sú nabité tie baby, ale na olympiáde sa môže stať všetko. Sú to len jedny preteky. Je to úplne otvorené. Ako je na tom, sa ukáže v kombinovanom slalome, ktorý ide len tak tréningovo, podľa mňa aby si vyskúšala pretekársky mód,“ priblížil s tým, že svah by jeho sestre mohol sedieť vzhľadom na strmší štart, ktorý jej vyhovuje a chytí tak rytmus.

A čo tlak, s ktorým sa musí Liptáčka vysporiadať? „S nikým nekomunikuje, možno sa uzavrela do seba, vytvorila si vlastnú bublinu a tlak verejnosti nevníma. Neviem vám na to jednoznačne odpovedať, keďže s ňou nie som v kontakte ani nie som súčasťou jej tímu.“

Fotogaléria k článku:

Milan Cortina Olympics Ice Hockey
Milan Cortina Olympics Ski Jumping
Milan Cortina Olympics Speedskating
32 fotografií v galérii
Milan Cortina Olympics Skeleton

O tri levely nižšie

Vlha sa stará o svoju firmu a sústredí sa na rodinu. „Život si teraz viac užívam. Už nie som v tieni mojej sestry, ako som bol celý život. Pracujem na sebe a investujem čas do seba a do mojej rodiny,“ prezradil.

So súčasný trénerom jeho sestry Matejom Gemzom je občas v kontakte, niekedy sa aj stretnú. Pravdepodobne nikto nemá na starosti veci v tíme, ktoré mal on, keď tam ešte pôsobil. „Teraz je to podľa mňa o tri levely nižšie. Či už ide o sociálne siete, komunikáciu s novinármi alebo ďalšie veci,“ uviedol s tým, že vzhľadom na minulosť sa nezaujíma o to, aby sa vrátil do sestrinho lyžiarskeho tímu.

Uvedomuje si, že zranenia patria k lyžovaniu. „Mám však pocit, že jej tím alebo fyzioterapeuti sa správajú, akoby mala odrezanú nohu. Urobili z nej princeznú v sklenenej guli. Už to nie je Peťa, aká bývala,“ dodal Vlha pre spomenutú webstránku.

Slovenským fanúšikom odkázal, aby fandili a pamätali na to, že športovec maká každý jeden deň. Netreba niekoho zakopať pod zem, keď mu to nevyjde.

„Pochopí to len športovec alebo človek, ktorý si tým prešiel, aké je to v individuálnom športe ťažké. Vo futbale alebo v hokeji, keď nemáte deň, skryjete sa za hráčov. Tu sa nemáte za koho schovať. Nie každý deň je vynikajúci a tak sa na to musia pozerať aj ľudia,“ doplnil Vlhovej brat.

Fotogaléria k článku:

Zjazd mužov na zimnej olympiáde 2026
APTOPIX Milan Cortina Olympics Ski Jumping
Milan Cortina Olympics Snowboard
18 fotografií v galérii
Zlatú medailu v ženskom skiatlone na 20 kilometrov získala švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová.
Viac k osobe: Igor VlhaPetra Vlhová
Firmy a inštitúcie: FIS Medzinárodná lyžiarska federácia
Okruhy tém: Návrat Operácia Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku) Zranenie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk