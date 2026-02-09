Favoritky na zlato? Shiffrinová sa spojila s Johnsonovou a spolu sa predstavia v tímovej kombinácii žien - VIDEO, FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Slovenská dvojica Katarína Šrobová, Petra Vlhová bude mať v utorkovej tímovej kombinácii žien na ZOH 2026 v Taliansku mimoriadne silné súperky medzi Američankami. Elitná slalomárka Mikaela Shiffrinová bude súťažiť po boku novej olympijskej šampiónky v zjazde Breezy Johnsonovej.
Uvedená disciplína má pod piatimi kruhmi premiéru, na MS 2025 však spomenuté duo získalo zlato. Podľa agentúry AFP bude spomenutá americká dvojica favorizovaná v boji o zlato. Pôvodne sa uvažovalo o tom, že so Shiffrinovou bude o medailu bojovať skúsená Lindsey Vonnová, no jej hrozivé zranenie z nedeľňajšieho zjazdu túto spoluprácu vylúčilo.
Vonnová medzičasom podstúpila už dve operácie a je otázne, či sa ešte niekedy objaví na súťažnej zjazdovke, keďže má už 41 rokov. Shiffrinová prichádza do Cortiny s nepríjemnými spomienkami na ZOH 2022, v Pekingu totiž nezískala žiadnu medailu.
Tridsaťročná Američanka má za sebou rekordných 108 víťazstiev v pretekoch Svetového pohára, v tejto sezóne ovládla sedem z ôsmich slalomov SP.