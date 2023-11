Vládna koalícia si chcela urobiť voľno a odmieta počúvať pravdu opozičných poslancov, tvrdí Šipoš (video)

Je fraškou a hanbou, že predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) prerušil schôdzu k odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) pred tým, ako mal vystúpiť opozičný poslanec v rozprave.

Nechcú počuť argumenty opozície

Predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš na piatkovej tlačovej besede ďalej informoval, že piatok mali poslanci rokovať do 16:00.

„Akonáhle mal ísť náš bývalý minister Roman Mikulec (Slovensko) do rozpravy, akonáhle mohol dlhšie ako dve minúty rozprávať argumenty ministrovi vnútra, vládni poslanci sa rozhodli, že to zastavia. Pellegrini si povedal, že v pracovný deň na obed, veď prečo si neurobiť voľno,“ uviedol.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Šipoš taktiež doplnil, že koaliční poslanci a predseda parlamentu sa zhodli, že ďalej nechcú počúvať argumenty opozície. „Už ďalej nechcú počúvať pravdu, ale chcú si urobiť voľno. Niektorí opoziční poslanci im až veľmi jasne hovorili, že táto schôdza má zmysel,“ dodal.

Obhajujú svojich trestne stíhaných ľudí

Poslanec Gábor Grendel (NOVA) ocenil rozhodnutie predsedu Progresívneho Slovenska a navrhovateľa odvolania Michala Šimečku, že sa neprihlasoval do rozpravy k prerokúvanému bodu tak, ako koaliční poslanci. Šimečka ako navrhovateľ mohol v rozprave vystúpiť kedykoľvek, no podľa Grendela túto možnosť nezneužil.

Podľa Veroniky Remišovej (Za ľudí) robí Pellegrini pravý opak toho, čo hovoril pred parlamentnými voľbami, keď chcel nastaviť novú politickú kultúru a upokojiť situáciu.

„Strany Smer-SD a Hlas-SD zneužili túto schôdzu na to, aby obhajovali svojich trestne stíhaných ľudí, nominantov alebo poslancov a taktiež ju zneužili na to, aby sa navážali do vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu, ktorí tu nemôžu byť a nemôžu sa tak brániť,“ povedala. Zároveň vyzvala Pellegriniho, aby prestal s touto „novou normalizáciou“.