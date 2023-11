Toto Matoviča rozhodne nepoteší! Progresívne Slovensko navrhuje zaviesť etický kódex pre poslancov (video)

Vyhrotený konflikt poslancov Igora Matoviča (hnutie Slovensko) a Jána Mažgúta (Smer-SD) vo foyeri parlamentu rozprúdil diskusiu ako zabezpečiť poriadok v parlamente. Podľa Progresívneho Slovenska by mohlo byť riešením prijatie etického kódexu pre poslancov, ktorý stanovuje aj sankcie za jeho porušenie.

„Kritika a správanie poslancov by malo mať nejakú formu. Vulgárne potýčky vo foyeri Národnej rady nepatria do normálnej demokratickej spoločnosti a je to zlé. Síce to robí jeden poslanec, ale má to dopad na všetkých v tom, aký obraz si ľudia tvoria o politike, o diskusii, o demokracii,“ myslí si poslanec Progresívneho Slovenska a predseda poslaneckého klubu strany Martin Dubéci.

Dubéci informoval, že spolu s predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom diskutovali na tému s predsedom parlamentu Petrom Pellegrinim (Hlas-SD), ktorý dočasne obmedzil nahrávanie rozhovorov a vysielanie živých vstupov v priestoroch Národnej rady. „Požiadali sme ho, aby toto rozhodnutie nemalo dopad na novinárov, ktorí nemajú nič s tým ako sa správa nejaký poslanec, a tiež aby to nemalo dopad na ostatných poslancov,“vysvetlil Dubéci.

Dnes parlament podľa slov Dubéciho nemá jasne nastavené pravidlá správania a etických otázok, ktoré pri práci poslanca vyvstávajú. „Som preto veľmi rád, že predseda parlamentu akceptoval návrh, aby sme začali diskusiu o etickom kódexe v parlamente,“ uviedol Dubéci s tým, že porušenie etického kódexu by nieslo za sebou aj sankcie. Podrobnosti o etickom kódexe si pozrite vo videu.