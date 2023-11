Parlament na mimoriadnej schôdzi odvoláva ministra Šutaja Eštoka, hlasovať sa vo štvrtok nebude (naživo)

aktualizované 23. novembra, 14:07

Poslanci parlamentu vo štvrtok o 13:00 otvorili schôdzu k vysloveniu nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD). V úvode bolo odhlasované, že sa bude rokovať až do prerokovania bodu. Do rozpravy sa prihlásilo 37 poslancov, po nich bude možné sa ešte prihlásiť ústne. Hlasovanie by sa malo uskutočniť v piatok o 10:00.

Naživo: Rokovanie parlamentu

Návrh na odvolanie do parlamentu podali opozičné strany – Progresívne Slovensko (PS), hnutie Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Sloboda a Solidarita (SaS). Vládny kabinet s návrhom skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) nesúhlasí. Ako vyplýva z materiálu, ktorý vláda schválila, návrh považuje za neopodstatnený vo všetkých jeho častiach. „Minister vnútra postupoval vo všetkých náležitostiach, ktoré vykonal od svojho menovania, plne v súlade so zákonom. Týka sa to aj jeho personálnych opatrení, ktoré prijať musel, pretože, ak by ich neprijal, porušil by zákon,“ uvádza sa v predmetnom materiáli.

Šimečka: Je to na uterák

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v úvode rozpravy uviedol, že minister vnútra, o ktorom nezávislý súd skonštatuje, že porušil zákon a on sa následne tomu súdu vyhráža, nemá na svojom poste čo hľadať.

V každej normálnej demokratickej spoločnosti by podľa neho tento jeden jediný argument na odchod ministra stačil.

„V Rusku, v Bielorusku by to pre ministra vnútra určite nebol problém, ale v demokratickej spoločnosti je to na ‚uterák‘,“ povedal Šimečka. Dodal, že dôvodov na odvolanie Šutaja Eštoka je ešte oveľa viac, pretože za necelý mesiac vo funkcii ministra sa podľa neho stihol zdiskreditovať viac než iní ministri za niekoľko volebných období.

Zastrašovanie a demonštrácia sily

Šéf najsilnejšej opozičnej strany zdôraznil, že dnes sú k dispozícii rozhodnutia, kde dva rôzne súdy konštatovali (zatiaľ neprávoplatne, pozn. SITA), že minister vnútra konal v rozpore so zákonom keď odstavil dvoch funkcionárov policajného zboru, o ktorých vedel, že majú status chránených oznamovateľov.

„Pán minister žije vo svete, kde pre neho zákony neplatia a kde on sám je zákon. Tak je to možno v Rusku alebo v Bielorusku, ale, pán minister, na Slovensku, našťastie, ešte nie,“ adresoval Šutajovi Eštokovi v pléne Šimečka.

Pripomenul tiež to, ako funkcionárovi policajnej inšpekcie Ladislavovi Kotekovi, keď nasadol do služobného vozidla pred svojím domom v obci Jablonové pri Malackách, zablokovali cestu spolu s bratislavským krajským prokurátorom niekdajší členovia tímu Oblúk, ktorí v lete 2021 začali stíhať vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurillu. Svedkom toho bola aj Kotekova manželka a syn.

Cieľom takejto šikany bolo podľa Šimečku zastrašovanie a demonštrácia sily. Dodal, že nová vláda si do svojho programového vyhlásenia napísala, že ukončí vojnu v polícii, no robí presný opak.