Vláda vedie vojnu prokurátorov, tvrdí Kolíková, vidí aj súvis s rušením Úradu na ochranu oznamovateľov

Zasadnutie brannobezpečnostného výboru, na ktorom sa prerokúvali tvrdenia žilinského prokurátora Tomáša Balogha o údajnom zasahovaní generálneho prokurátora Maroša Žilinku do politicky citlivých prípadov, prerástlo podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) do politickej prestrelky, ktorá odhaľuje širšie mocenské napätie v štáte.
Opoziční poslanci tvrdia, že vládna koalícia sa výbor pokúsila využiť ako nástroj nepriamych zásahov do prokuratúry, a vnímajú to ako súčasť širšej snahy o konsolidáciu vplyvu nad vybranými trestnými konaniami.
Prekročili kompetencie výboru
Poslanec SaS Juraj Krúpa označil priebeh rokovania za „frašku“, pričom podľa neho koalícia prekročila hranice právomocí výboru. „Koalícia sa pokúsila zasahovať do kompetencií generálneho prokurátora a diktovať, ako má riešiť personálne záležitosti,“ uviedol.
Balogh vylial na vedenie generálnej prokuratúry vedrá špiny, vyhlásil Žilinka a z výboru odišiel bez diskusie
Krúpa tvrdí, že zásahy sa týkajú prípadov, v ktorých figurujú politicky exponované osoby, vrátane premiérovho príbuzného. Zároveň pripomenul, že Balogh žiada ochranu Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý chce vládna väčšina zrušiť v skrátenom legislatívnom konaní. Podľa Krúpu tým koalícia sleduje vlastnú ochranu pred dôsledkami možných odhalení.
Chcú si dosadiť vlastných ľudí
Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková rozšírila kritiku o širšie prepojenia na aktuálne kauzy. Tvrdí, že vláda vedie „vojnu prokurátorov“ a kroky smerujúce k zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov časovo korešpondujú s vyšetrovaním dvoch citlivých káuz spojených so Smerom, a to prípadu Chabada a prípadu šéfa Úradu vlády Juraja Gedru. „Toto nie je náhoda, toto je politický zásah a pomsta Matúša Šutaja Eštoka,“ uviedla Kolíková, pričom zdôraznila, že zásah môže podkopať nezávislosť inštitúcií určených na ochranu oznamovateľov a boj proti korupcii.
Opozícia kritizuje zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, Števulová označila návrh za „zákon pomsty“ – VIDEO
Kolíková zároveň tvrdí, že plánované legislatívne zmeny majú umožniť vláde ovládnuť výber vedenia nového úradu, čo by mohlo ovplyvniť aj rozhodnutia o poskytnutí ochrany konkrétnym osobám. „Koalícia chce dosadiť do čela nového úradu vlastných ľudí, aby mohli ovplyvniť, komu dajú ochranu,“ dodala. Podľa nej je preto možné predpokladať, že Baloghova žiadosť o ochranu bude jedným z prvých testov, ako sa reorganizované štruktúry zachovajú v politicky exponovaných prípadoch.