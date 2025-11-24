Balogh vylial na vedenie generálnej prokuratúry vedrá špiny, vyhlásil Žilinka a z výboru odišiel bez diskusie

Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh uviedol na adresu Generálnej prokuratúry SR nepravdivé, ničím nepodložené a zavádzajúce tvrdenia. Skonštatoval to na pondelkovom zasadnutí Výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady SR generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Reagoval tým na tvrdenia Balogha o zasahovaní generálnej prokuratúry do trestných okaní týkajúcich sa švagra premiéra Roberta FicaSvetozára Chabadu a šéfa úradu vlády Juraja Gedru. Žilinka na výbore zdôraznil, že ani v jednej z týchto vecí on osobne nekonal pričom konali príslušní prokurátori a organizačné zložky GP SR.
Osobný záujem niektorých politikov
V rámci dohľadovej povinnosti generálna prokuratúra podľa Žilinku zistila, že sa vo veciach na žilinskej prokuratúre plynule nekonalo, pričom v jednej z nich zistili rok trvajúci prieťah. „Pre toto sa pán krajský prokurátor cíti dotknutý,“ spýtal a generálny prokurátor. Doplnil, že ak by v tomto prípade nekonala generálna prokuratúra, porušila by zákon.
Pokiaľ ide o návrh na odvolanie Balogha podľa Žilinku ide o úplne legitímny krok. „Nebolo vykonané žiadne verejné obstarávanie, ktoré v prípade nadlimitných zákaziek zákon predpokladá,“ zdôraznil Žilinka s poukazom na obstarávanie nábytku v hodnote 150-tisíc eur na žilinskej prokuratúre. K nápravne zákonného stavu podľa neho došlo až po zásahu GP SR.
Balogh tvrdo odmieta, že by spor so Žilinkom zneužíval na politiku. Vysvetlil, prečo mal podľa neho výbor NR SR konať
Balogh podľa Žilinku vylial na vedenie generálnej prokuratúry vedrá špiny a to, že sa celá vec rieši v parlamente považuje generálny prokurátor za snahu o zasahovanie do personálnej politiky prokuratúry.
Takisto skonštatoval možnú snahu ovplyvniť postup prokuratúry v konkrétnych trestných veciach, na ktorých majú niektorí politici osobný a politický záujem. „Na takýchto snahách participovať odmietam,“ vyhlásil a následne opustil zasadnutie výboru bez diskusie s poslancami. Odôvodnil to tým, že viac by k veci ak tak nemohol povedať.
Balogh ani Kováč nemohli prísť
Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh adresoval parlamentnému brannobezpečnostnému výboru list, v ktorom obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre, konkrétne kauzy MH Manažment týkajúcej sa šéfa úradu vlády Juraja Gedru a trestnej veci švagra predsedu vlády Roberta Fica Svetozára Chabadu.
Záležitosti prokuratúry by sa nemali riešiť na pôde parlamentu, konštatujú prokurátorské rady
Žilinka v tom však vidí snahu celú vec spolitizovať. „Do žiadnej trestnej veci sme nikdy neintervenovali s pohľadom na meno, osobný status alebo postavenie osoby či obvineného, či podozrivého, alebo poškodeného,“ vyhlásil Žilinka, ktorý Baloga plánuje odvolať v súvislosti s nadlimitnou zákazkou na nábytok v hodnote 150-tisíc eur.
Balogh a jeho kolega so žilinskej prokuratúry Martin Kováč, ktorý potvrdzuje tvrdenia krajského prokurátora sa pondelkového zasadnutia výboru nemohli zúčastniť, keďže im to generálny prokurátor neumožnil.