Opozícia kritizuje zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, Števulová označila návrh za „zákon pomsty“ – VIDEO

Opozičné strany kritizujú rušenie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO), ktoré v sobotu schválila vláda. Poslankyňa najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS)Zuzana Števulová schválený návrh označila za „zákon pomsty“. Podľa nej je to pomsta ministra vnútraMatúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) voči ÚOO, ale aj pomsta zo strany premiéraRoberta Fica (Smer-SD) voči ľuďom, ktorí vyšli do ulíc a píšu mu odkazy na chodníky.
Vyvodila to z premiérových slov po rokovaní vlády, protestujúcim totiž podľa nej záleží na boji proti korupcii. Števulová tiež schválený návrh označila za „bolestné“ pre ministra vnútra, za nedávnu demisiu podpredsedu vlády Petra Kmeca zo strany Hlas, ktorej je Šutaj Eštok predsedom. Považuje ho aj za nástroj na prekrytie iných záležitostí vlády.
Prekrývanie prípadov korupcie
„Je absolútne hanebné, že vláda postupuje takýmto spôsobom,“ skonštatovala. Predkladatelia podľa jej názoru cielia na zrušenie úradu a s tým súvisiaci odchod jeho terajšej šéfky Zuzany Dlugošovej, ktorej funkčné obdobie by inak trvalo do roku 2028.
Zrušením úradu ale podľa Števulovaj budú môcť mať nielen nový úrad, ale aj nového predsedu na sedem rokov, ktoré bude podľa jej slov neodvolateľné vládou, ktorá vzíde z ďalších parlamentných volieb. Nový úrad podľa nej bude prekrývať prípady korupcie, a tiež vyslali signál k nahlasovateľom, že sa im to neoplatí.
Vznikne nový úrad na ochranu obetí a oznamovateľov, nahradí doterajší úrad – VIDEO
„Ide aj o snahu oslabiť ochranu oznamovateľov korupcie aj do budúcnosti,“ nazdávala sa poslankyňa. Kritizovala aj postup schvaľovania návrhu, ktorý vláda prijala v sobotu na obed na mimoriadnom rokovaní, pričom program nebol vopred zverejnený.
Unáhlený a účelový postup
ÚOO podľa jej slov funguje bez problémov, nik ho nekritizuje a nevníma žiadny tlak na jeho rušenie, ani na to, aby prevzal ochranu obetí trestných činov. Upozornila aj na to, že návrh má byť schvaľovaný v skrátenom legislatívnom konaní, bez odbornej diskusie a s navrhovanou okamžitou účinnosťou.
„Na to tu žiadny náhly dôvod neexistuje,“ prízvukovala. Kritike zákon a rušenie ÚOO podrobila aj strana Sloboda a Solidarita (SaS). Liberáli vystríhajú pred tým, že rozhodnutie vlády zrušiť daný úrad je ďalším krokom v systematickom rozvracaní právneho štátu, považujú to za snahu politicky ovládnuť inštitúciu, ktorá bola kľúčovým pilierom v boji proti korupcii.
Žilinka spochybnil skrátené konanie k novému úradu, vraj ide o konanie bez opory v zákone
Zároveň je to podľa SaS aj ďalší signál pre Európsku komisiu, že Slovensko sa prestáva správať ako právny štát. Podpredsedníčka strany a bývalé ministerka spravodlivosti Mária Kolíková tiež považuje mimoriadne rokovanie vlády v sobotu na obed za neštandardné a za dôkaz unáhleného a účelového postupu.
Hanebná novela trestných kódexov
„Je jasné, že si koalícia stanovila za cieľ únos právneho štátu. Pritom sme tu mali európsku prokurátorku, ktorá jasne povedala, že Slovensko je centrom daňových podvodov, a vieme, že kriminalita rastie vďaka hanebnej novele trestných kódexov. A teraz vláda prichádza s krokom, ktorý je klincom do rakvy boja proti korupcii,“ myslí si. Za cieľ navrhovaných zmien považuje ovládnutie úradu, nie jeho reformu. „Vláda chce zmeniť vedenie a politicky ovládnuť celú inštitúciu,“ vraví. Kolíková podotkla, že krok vlády je aj ďalším konfliktom s Bruselom.
„Odkaz vlády Európskej komisii je, že sa jej vysmieva. Už začalo konanie vo veci ústavnej zmeny, a toto je ďalší dôvod na nové infringement konanie,“ upozornila s tým, že návrh ide priamo proti smernici EÚ o ochrane oznamovateľov, varovala pred finančnými dopadmi či pozastavením eurofondov. Predseda opozičného Hnutia SlovenskoIgor Matovič skonštatoval, že minister vnútra predmetný úrad ruší z dvoch dôvodov.
Začala operácia zaujatosť Žilinku, vyhlásil podpredseda demokratov Šeliga – VIDEO
„Po prvé – nepáčia sa mu rozhodnutia nezávislého úradu, a tak sa ako malý chlapec rozhodol úrad zrušiť, potom ho premenovať a následne si tam dosadiť svojho človeka, ktorý už bude rozhodovať podľa toho, ako si bude priať. A po druhé – chce zastrašiť oznamovateľov korupcie, aby to nerobili, pretože im tým v podstate odkáže, že tento úrad bude chrániť len páchateľov korupcie, a nie obete,“ vyjadril sa bývalý premiér.
Kritikou nešetrilo ani KDH
Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Veronika Remišová hovorí o ďalšom údere na právny štát, poukázala ja na to, že ÚOO, ktorý má zaniknúť, pred časom vyrúbil vysokú pokutu rezortu vnútra za to, že pri postavení skupiny policajtov mimo službu nerešpektoval ich štatút chránených oznamovateľov.
„Obludnými kauzami opradená a politickou korupciou pozliepaná Ficova vláda nezaháľa ani cez víkend. Mimoriadne sa zišla v sobotu, aby prerokovala zlikvidovanie ďalšej inštitúcie, chrániacej zákonnosť a verejný záujem,“ vyjadrila sa.
Kritikou nešetrilo ani opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Minister vnútra Šutaj Eštok podľa politického subjektu pokračuje v krokoch, ktoré oslabujú právny štát, znižujú bezpečnosť občanov a prehlbujú chaos vo fungovaní štátnych inštitúcií.
„Namiesto odborných riešení prichádza s unáhlenými zákonmi, mocenskými zásahmi a likvidáciou úradov, ktoré mu doteraz odporovali. Najnovším príkladom je dnešné mimoriadne rozhodnutie vlády, zriadiť nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti a zároveň zrušiť Úrad na ochranu oznamovateľov vedený Zuzanou Dlugošovou. Práve tento úrad uložil ministerstvu vnútra tri pokuty za nezákonné kroky voči tzv. čurillovcom a opakovane uspel proti jeho rozhodnutiam,“ uviedli v reakcii kresťanskí demokrati.
Nepovažujú to za reformu, ale za odstránenie nezávislej kontroly, ktorá ministrovi dokázala, že koná protiprávne. Predseda KDH Milan Majerský je toho názoru, že Šutaj Eštok napráva svoje chyby tým, že robí ďalšie.
Mocenský zásah zo strany koalície
„Ruší úrady, ktoré fungovali, míňa peniaze na nové projekty bez logiky a rozkladá mechanizmy, ktoré mali držať v štáte poriadok,“ myslí si. Mimoparlamentná strana Demokrati avizuje, sa v súvislosti s rušením ÚOO obrátia na Európsku komisiu, hovoria aj o diskusii o zvolaní protestov s partnermi z opozície.
„Zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti je brutálnym mocenským zásahom zo strany vládnej koalície, ktorý ešte viac oslabí boj proti korupcii. Skutočným dôvodom návrhu je politické ovládnutie doteraz nezávislého úradu a pomsta všetkým oznamovateľom korupcie, najmä policajtom okolo Jána Čurillu,“ uviedli Demokrati, hovoria o bleskovej pomste čurillovcom a ďalším nahlasovateľom korupcie.
„Fico a Šutaj Eštok sa nevedia zmieriť s pokutami, ktoré im úrad uložil, tak sa rozhodli ho priamo zrušiť,“ tvrdí podpredseda Demokratov Juraj Šeliga poukazujúc na pokutu pre ministra vnútra po prehratom súde. „Dnes ide o jasný signál desiatkam oznamovateľov korupcie – už o Vás budeme vedieť a rozhodovať my,” dodal Šeliga.