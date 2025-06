Viac ako polovica opýtaných považuje nedeľné politické diskusie za dôležité pre informovanosť ľudí, vyplýva z prieskumu

Viac ako polovica opýtaných si myslí, že nedeľné politické diskusie sú dôležité pre informovanosť ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre JOJ 24. Takmer tretina opýtaných (32,8 percenta) si myslí, že nedeľné politické diskusie sú určite dôležité. Nadpriemerne takto odpovedali 18-33 roční, vysokoškolsky vzdelaní, z Trnavského, Banskobystrického a Žilinského kraja, respondenti inej ako slovenskej národnosti a voliči PS, Slovensko, Demokrati, SaS a Sme rodina.

Z výsledkov prieskumu ďalej vyplýva, že 30,3 percenta opýtaných si myslí, že nedeľné politické diskusie sú skôr dôležité. Nadpriemerne takto odpovedali ľudia do 49 rokov, stredoškolsky vzdelaní, z Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja a voliči PS, Demokrati, SNS, Maďarskej aliancie a nerozhodnutí. V prieskume 14,8% respondentov uviedlo, že tieto politické diskusie skôr nie sú dôležité.

Nadpriemerne takto odpovedali ľudia nad 66 rokov, vysokoškolsky vzdelaní, z Trenčianskeho a Prešovského kraja, maďarskej národnosti a voliči Smer-SD, KDH, Republiky a Maďarskej aliancie. Iba 15,1 percenta respondentov si myslí, že tieto diskusie vôbec nie sú dôležité. Nadpriemerne takto odpovedali ľudia nad 50 rokov, vysokoškolsky vzdelaní, z Bratislavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja a voliči Smer-SD, Hlas-SD, hnutia Slovensko, Republiky, SNS a tí, ktorí by nešli voliť.

Iba štyri percentá respondentov na otázku k nedeľným politickým diskusiám uviedlo, že im je to jedno a politiku nesledujú. Nadpriemerne sú to 50-65 roční, z Trnavského a Trenčianskeho kraja a voliči Hlas-SD, Republiky a nevoliči. Zvyšné tri percentá opýtaných nevedeli alebo nechceli odpovedať. Prieskum bol vykonaný na vzorke tisíc respondentov v termíne od 19. do 26. mája 2025. Bližšie informácie sú zverejnené na webe: https://joj24.noviny.sk/prieskumy.