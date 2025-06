Progresívne Slovensko by vo voľbách získalo až 23 percent, o tretie miesto bojujú Hlas a Republika

Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom júna, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktoré by si získalo hlasy 23 percent voličov. PS tak opäť obhájilo niekoľkomesačnú pozíciu lídra politickej scény. Za PS by nasledovala strana Smer-SD, ktorá by vo voľbách získala 19,8 percenta voličských hlasov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry NMS.

Tesne pod hranicou

Ako prieskum ukázal, súboj o tretie miesto vedie hnutie Republika (9,4 %) a strana Hlas-SD (9 %). Republiku a Hlas-SD teda oddeľuje iba rozdiel štatistickej chyby. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Slovensko (7,1 %), Kresťanskodemokratické hnutie (6,1 %) a strana Sloboda a Solidarita (5,7 %).

Tesne pod hranicou zvoliteľnosti sa v prieskume ocitli Demokrati (4,9 %). Do parlamentu by sa nedostala ani koaličná Slovenská národná strana, ktorú by volilo 2,5 percenta voličov. Agentúra vykonávala prieskum od 4. do 8. júna na vzorke 1 003 respondentov.

Počet mandátov

Ak by sa teda voľby konali začiatkom tohto mesiaca, progresívci by v parlamente získali 43 mandátov. Strana Smer-SD by ich získala 37, Hlas-SD a Republika by získali zhodne po 17 mandátov, hnutie Slovensko by malo 13 mandátov, kresťanskí demokrati 12 a SaS 11 mandátov. Agentúra NMS sa tentokrát pozrela bližšie na stranu Demokrati, ktorá sa už niekoľko mesiacov pohybuje na hranici zvoliteľnosti.

„Väčšinou je ich výsledok tesne pod hranicou zvoliteľnosti, čo má za následok prirodzenú nervozitu medzi predstaviteľmi strany aj jej podporovateľmi. Zároveň sa predstaviteľom hnutia nedá uprieť aktívna snaha o prinášanie tém a ráznu opozičnú politiku,“ priblížila agentúra a vysvetlila, prečo teda Demokratom nerastie podpora. Agentúra sa pozrela na dáta z volebných modelov za ostatný rok.

Podpora Demokratov

„Vidíme, že Demokrati predsa len zaznamenávajú určitý rast. V júnovom volebnom modeli ich volebný potenciál prvýkrát za uplynulé dva roky atakuje hranicu desať percent, čo im aj pri polovičnej úspešnosti jeho napĺňania stačí na atakovanie brán parlamentu,“ uviedla agentúra NMS, podľa ktorej dôvody nižšieho rastu podpory treba hľadať v rozdelení ich volebného potenciálu medzi jednotlivé strany.

„Hnutiu sa podarilo od volieb vytiahnuť svoju deklarovanú podporu z necelých troch na približne päť percent. Títo voliči prichádzajú najmä od hnutia Sme rodina, od SaS, ale aj od ľudí, ktorí v roku 2023 nešli voliť. Práve u nevoličov z 2023 sú po PS druhou najsilnejšou opozičnou stranou. Demokrati len minimálne preberali sklamaných voličov vlády a ani momentálne medzi voličmi koaličných strán a Republiky nemajú svojich potenciálnych voličov,“ priblížila agentúra s tým, že ak sa nejakí nájdu, ide najmä o sklamaných voličov strany Hlas-SD. Ako agentúra doplnila, potenciálni voliči Demokratov sa orientujú na opozičné strany, pričom 58 percent potenciálu Demokratov si berú progresívci.