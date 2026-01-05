Trump po útoku na Venezuelu oživuje myšlienku prevzatia kontroly na Grónskom. Motivuje ho nerastné bohatstvo?

Donald Trump počas letu na palube Air Force One uviedol, že Grónsko je pre USA kľúčové.
- Aktualizované
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Trump
Prezident Trump počas rozhovoru s novinármi na palube lietadla Air Force One, 4. január 2026. Foto: AP Photo/Alex Brandon
Americký prezidentDonald Trump v nedeľu zopakoval, že je presvedčený, že Grónsko by sa malo stať súčasťou Spojených štátov, aj napriek výzvam dánskej premiérky, aby Washington prestal „ohrozovať“ toto územie. Obavy v Kodani aj v Grónsku zosilneli po tom, čo USA cez víkend vojensky zasiahli vo Venezuele.

Trump počas letu na palube Air Force One uviedol, že Grónsko je pre USA kľúčové. „Potrebujeme Grónsko z hľadiska národnej bezpečnosti a Dánsko to nedokáže zabezpečiť,“ povedal novinárom. „Starosti o Grónsko si budeme robiť tak o dva mesiace…porozprávajme sa o Grónsku o dvadsať dní,“ dodal.

Odpor Dánska

Dánska premiérkaMette Frederiksenová cez víkend vyzvala Washington, aby prestal „ohrozovať svojho historického spojenca“. „Je úplne absurdné tvrdiť, že Spojené štáty by mali prevziať kontrolu nad Grónskom,“ uviedla a pripomenula, že Dánsko, a teda aj Grónsko, je členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a podlieha jeho bezpečnostným zárukám.

Ide o nerastné suroviny?

USA cez víkend zaútočili na Venezuelu a zadržali prezidenta Nicolása Madura, ktorého aj s manželkou previezli do New Yorku. Trump následne vyhlásil, že USA budú krajinu riadiť a využijú jej rozsiahle ropné zásoby.

V telefonickom rozhovore pre The Atlantic na otázku, čo z toho vyplýva pre Grónsko a jeho nerastné bohatstvo, odpovedal, že rozhodnutie je „na iných“. Dodal však: „Grónsko potrebujeme, absolútne. Potrebujeme ho na obranu.“

Grónsko nie je na predaj

Vlnu kritiky vyvolala neskôr aj bývalá Trumpova poradkyňa Katie Millerová, ktorá na sociálnych sieťach uverejnila obrázok Grónska vo farbách americkej vlajky s nápisom „ČOSKORO“.

Grónsky premiér Jens‑Frederik Nielsen označil príspevok za „neúctivý“. „Vzťahy medzi štátmi a národmi stoja na vzájomnom rešpekte a medzinárodnom práve, nie na symbolických gestách, ktoré ignorujú naše postavenie a naše práva,“ napísal na platforme X.

Zároveň však uviedol, že nie je „dôvod na paniku ani obavy“. „Naša krajina nie je na predaj a o našej budúcnosti nerozhodujú príspevky na sociálnych sieťach,“ zdôraznil vo so svojom príspevku.

