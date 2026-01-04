Venezuelská armáda uznala Delcy Rodríguezovú za dočasnú prezidentku

Venezuela Government Rally
Venezuelský prezident Nicolás Maduro sa prihovára svojim podporovateľom v Caracase vo Venezuele v pondelok 1. decembra 2025. Foto: SITA/AP
Podľa medializovaných informácií pri sobotňajšom útoku amerických síl v Caracase zomrelo 40 Venezuelčanov.

Venezuelská armáda uznala v nedeľu doterajšiu viceprezidentku Delcy Rodríguezovu za úradujúcu líderku krajiny po tom, čo americké špeciálne jednotky v sobotu nadránom zadržali a previezli do Spojených štátov doterajšieho prezidenta Nicolása Madura, ktorý je obvinený zo spáchania viacerých trestných činov.

Autentický vodca

Rodríguezová dočasne prevzala prezidentský úrad na základe nariadenia venezuelského najvyššieho súdu a následne ju v televíznom vysielaní podporil aj minister obrany Vladimir Padrino López, ktorý však zároveň vyzval na okamžité prepustenie zadržiavaného prezidenta a jeho manželky, pričom Madura nazval „skutočným, autentickým ústavným vodcom všetkých Venezuelčanov.“

Civilné obete

Padrino López zároveň vyzval Venezuelčanov, aby sa vrátili k svojmu každodennému životu, a to necelé dva dni po tom, čo americké letecké útoky otriasli metropolou Caracas a americké špeciálne jednotky zadržali Madura a jeho manželku.

Padrino to odsúdil ako „zbabelý únos“ a povedal, že pri útoku prišli o život viacerí Madurovi telesní strážcovia, ktorých Američania „chladnokrvne“ zabili rovnako ako ďalších venezuelských vojakov a civilistov.

Mŕtvi a zranení

Koľko ľudí pri útoku v Caracase zahynulo, venezuelské úrady zatiaľ nezverejnili. Viaceré americké médiá vrátane denníka The New York Times (NYT) však hovoria o 40 mŕtvych venezuelských vojakoch a civilistoch. Na americkej strane utrpeli podľa NYT zranenia najmenej šiesti vojaci.

