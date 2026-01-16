Venezuelské úrady prepustili českého občana zadržaného pre údajné sprisahanie proti Madurovi

Venezuela prepustila českého občana, ktorý bol zadržaný v septembri 2024 spolu so štyrmi Američanmi a dvoma Španielmi pre podozrenie z účasti na údajnom sprisahaní s cieľom zavraždiť vtedajšieho prezidenta Nicolása Madura. V piatok to oznámil český minister zahraničných vecí.
Tridsaťpäťročného Jana Darmovzala zadržali pre údajné väzby na spravodajské služby Spojených štátov a Španielska, ako aj na venezuelskú opozíciu.
Maduro, ktorého oponenti obviňujú z autoritárskeho vládnutia a porušovania ľudských práv, bol 3. januára unesený pri vojenskej operácii vedenej Spojenými štátmi a prevezený do USA.
Ústretovejšia politika
Od chvíle, keď sa Madurova viceprezidentka Delcy Rodríguezová ujala funkcie dočasnej prezidentky, Venezuela začala prepúšťať politických väzňov, čo označuje za gesto dobrej vôle.
„Po niekoľkých týždňoch intenzívnych rokovaní sme zabezpečili prepustenie pána Darmovzala z venezuelského väzenia,“ povedal novinárom český minister zahraničných vecí Petr Macinka.
Darmovzala prepustili spolu s väzňami z Albánska, Nemecka, Írska, Holandska, Rumunska a Ukrajiny približne v piatok o 03.00 hod. SEČ, spresnil Macinka. „Vysielame lietadlo, ktoré je už na ceste. Všetkých prepustených väzňov berieme domov,“ uviedol.
Vymyslené sprisahanie
Venezuelské úrady tvrdia, že pri rozbití údajného sprisahania, do ktorého mal byť Darmovzal zapojený, zaistili 400 pušiek. Praha, Madrid aj Washington popreli akúkoľvek účasť na sprisahaní v čase, keď boli ich občania zadržaní po venezuelských prezidentských voľbách v júli 2024.
Venezuelská opozícia tvrdí, že jej kandidát Edmundo González Urrutia voľby vyhral, vláda to však spochybňuje. Maduro je v súčasnosti vo väzení v New Yorku, kde čelí obvineniam zo závažných trestných činov, pričom americký prezident Donald Trump vyhlásil, že na ropu bohatú Venezuelu bude „riadiť“ Washington.