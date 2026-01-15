Donald Trump hovoril s venezuelskou dočasnou prezidentkou, riešili ropu aj bezpečnosť

Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že absolvoval „dlhý telefonát“ s dočasnou prezidentkou Venezuely Delcy Rodríguezovou. Išlo o prvý známy priamy kontakt medzi oboma lídrami od zosadenia Nicolása Madura, ktorého americké špeciálne jednotky zajali pri operácii začiatkom januára.
„Dnes sme mali skvelý rozhovor, je to výnimočná osoba,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. Neskôr na sociálnych sieťach uviedol, že s Rodríguezovou diskutovali o „mnohých témach“, vrátane ropy, nerastných surovín, obchodu a národnej bezpečnosti. „Dosahujeme obrovský pokrok,“ dodal.
Trump po Madurovom zajatí naznačil, že je ochotný akceptovať Rodríguezovú ako dočasnú hlavu štátu, pokiaľ Spojeným štátom umožní prístup k venezuelskej rope.
Vzájomný rešpekt
Zároveň pripustil, že Washington by mohol nad karibskou krajinou vykonávať dohľad aj niekoľko rokov. Rodríguezová sa podľa pozorovateľov pohybuje na diplomaticky citlivej hrane – snaží sa vyhovieť požiadavkám USA bez toho, aby stratila podporu madurovských štruktúr, ktoré naďalej kontrolujú bezpečnostné zložky.
Rodríguezová označila rozhovor s Trumpom na platforme Telegram za „produktívny a zdvorilý“ a založený na „vzájomnom rešpekte“. Uviedla, že diskutovali o pracovnej bilaterálnej agende v prospech obyvateľov oboch krajín a o otvorených otázkach vzájomných vzťahov. Už predtým vyhlásila, že Venezuela vstupuje do „novej politickej éry“ s väčšou toleranciou ideovej a politickej rozmanitosti.
Väzňov prepúšťajú pomaly
Pod tlakom Washingtonu venezuelské úrady v posledných dňoch prepustili desiatky politických väzňov. Rodríguezová tvrdí, že od decembra bolo prepustených 406 osôb, mimovládna organizácia Foro Penal však hovorí len o približne 180 prípadoch. Podľa prehľadu agentúry AFP bolo od pádu Madura prepustených najmenej 70 ľudí.
Trump zatiaľ odsúva hlavnú opozičnú líderku Maríu Corinu Machadovú na vedľajšiu koľaj, keď tvrdí, že v krajine nemá dostatočný rešpekt. Machadová sa má s Trumpom stretnúť vo štvrtok v Bielom dome, kde chce presadzovať silnejšiu úlohu opozície v povolebnom usporiadaní.
Prepúšťanie pokračovalo aj v stredu, keď úrady potichu prepustili 17 novinárov a mediálnych pracovníkov, vrátane známeho opozičného aktivistu Rolanda Carreňa, ktorý po prepustení vyzval na mier a zmierenie.