Venezuela prepúšťa politických väzňov Madurovho režimu. Väznice už opustilo 116 z nich

Venezuela v pondelok oznámila, že od minulého týždňa prepustila 116 politických väzňov, ktorých uväznila vláda zosadeného prezidentaNicolása Madura, ktorého americké sily zadržali pri zásahu v Caracase na začiatku roka.
„Tieto opatrenia pomohli osobám zbaveným slobody za činy súvisiace s narušením ústavného poriadku a podkopávaním stability štátu,“ uviedlo venezuelské ministerstvo pre väzenské služby vo vyhlásení.
Prepustení Taliani
Opozičné skupiny a organizácie na ochranu ľudských práv však uvádzajú nižšie počty. Nezisková organizácia Foro Penal informovala, že v pondelok ráno bolo prepustených 24 ľudí vrátane dvoch Talianov. Opozičné strany potvrdili aj prepustenie jedného mládežníckeho lídra.
Talianska premiérkaGiorgia Meloniová poďakovala na platforme X dočasnej venezuelskej vláde pod vedením Delcy Rodríguezovej a uviedla, že obaja talianski občania sú „v bezpečí na talianskom veľvyslanectve v Caracase“. Dodala, že z Ríma už odletelo lietadlo, ktoré ich dopraví domov.
Tlak zo strany USA
Ľudskoprávne organizácie odhadujú, že vo Venezuele je stále 800 až 1 200 politických väzňov. Caracas začal s ich postupným prepúšťaním minulý štvrtok pod tlakom amerického prezidentaDonalda Trumpa, ktorý tvrdí, že Spojené štáty sú „zodpovedné“ za Venezuelu po tom, čo Madura zosadili a previezli do New Yorku, kde čelí obvineniam z obchodovania s drogami.
Trump sa cez víkend vyjadril, že verí, že oslobodení väzni „si budú pamätať, aké mali šťastie, že USA prišli a urobili, čo museli urobiť“.