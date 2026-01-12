Venezuela prepúšťa politických väzňov Madurovho režimu. Väznice už opustilo 116 z nich

Opozičné skupiny a organizácie na ochranu ľudských práv však uvádzajú nižšie počty.
Venezuela US Prisoners
Príbuzní venezuelských politických väzňov pred väzením v meste Guatire po tom, ako vláda oznámila, že začne s ich prepúšťaním, 8. január 2026. Foto: AP Photo/Matias Delacroix
Venezuela v pondelok oznámila, že od minulého týždňa prepustila 116 politických väzňov, ktorých uväznila vláda zosadeného prezidentaNicolása Madura, ktorého americké sily zadržali pri zásahu v Caracase na začiatku roka.

„Tieto opatrenia pomohli osobám zbaveným slobody za činy súvisiace s narušením ústavného poriadku a podkopávaním stability štátu,“ uviedlo venezuelské ministerstvo pre väzenské služby vo vyhlásení.

Prepustení Taliani

Opozičné skupiny a organizácie na ochranu ľudských práv však uvádzajú nižšie počty. Nezisková organizácia Foro Penal informovala, že v pondelok ráno bolo prepustených 24 ľudí vrátane dvoch Talianov. Opozičné strany potvrdili aj prepustenie jedného mládežníckeho lídra.

Talianska premiérkaGiorgia Meloniová poďakovala na platforme X dočasnej venezuelskej vláde pod vedením Delcy Rodríguezovej a uviedla, že obaja talianski občania sú „v bezpečí na talianskom veľvyslanectve v Caracase“. Dodala, že z Ríma už odletelo lietadlo, ktoré ich dopraví domov.

Tlak zo strany USA

Ľudskoprávne organizácie odhadujú, že vo Venezuele je stále 800 až 1 200 politických väzňov. Caracas začal s ich postupným prepúšťaním minulý štvrtok pod tlakom amerického prezidentaDonalda Trumpa, ktorý tvrdí, že Spojené štáty sú „zodpovedné“ za Venezuelu po tom, čo Madura zosadili a previezli do New Yorku, kde čelí obvineniam z obchodovania s drogami.

Trump sa cez víkend vyjadril, že verí, že oslobodení väzni „si budú pamätať, aké mali šťastie, že USA prišli a urobili, čo museli urobiť“.

