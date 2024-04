Trhové ceny plynu klesli, elektrina sa obchoduje na úrovniach z polovice decembra

Trhové ceny elektriny a zemného plynu klesli. Elektrina sa drží nad úrovňou 93 eur za megawatthodinu. Ceny plynu sú tesne nad hranicou 30 eur za megawatthodinu.

Trhové ceny elektriny

Ako vyplýva z údajov zverejnených pražskou burzou PXE, elektrina s dodávkou na Slovensko v budúcom roku sa v piatok predávala za 93 eur za megawatthodinu. Elektrina sa tak obchoduje na úrovniach z polovice decembra minulého roka.

Začiatkom minulého týždňa bola cena elektriny na pražskej burze pritom ešte na úrovni 99 eur za megawatthodinu. Pred vyše mesiacom si ju mohli obchodníci kúpiť ešte za 70 eur za megawatthodinu. Začiatkom tohto roka boli trhové ceny elektriny na úrovni 100 eur za megawatthodinu.

Trhové ceny plynu

Trhové ceny zemného plynu taktiež počas minulého týždňa mierne klesli. Na trhu TTF (virtuálny obchodný uzol Title Transfer Facility v Holandsku) stál koncom týždňa plyn s dodávkou na budúci rok zhruba 31 eur za megawatthodinu.

Začiatkom minulého týždňa bola pritom cena na úrovni 33 eur za megawatthodinu. Pred vyše mesiacom si mohli obchodníci plyn nakúpiť ešte za 23 eur za megawatthodinu. Začiatkom tohto roka si obchodníci vedeli na trhu kúpiť plyn aj za 35 eur za megawatthodinu.

Pohľad analytika

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, počas prvej polovice apríla malo zvýšenie priemernej ceny zemného plynu a emisných kvót oxidu uhličitého, ako aj pokles výroby veternej energie na takmer všetkých trhoch v Európe, vplyv na rast cien na trhu s elektrinou.

Dopyt po elektrine bol na väčšine európskych trhov skôr nižší, do značnej miery v dôsledku vyššej teploty. Výroba solárnej energie sa počas apríla doposiaľ medzitýždenne zvýšila na všetkých hlavných európskych trhoch s elektrinou.

„Nemecký trh zaznamenal 35-percentný nárast, čím zvrátil pokles oproti koncu marca. Pyrenejský aj francúzsky trh zaznamenali nárast výroby solárnej energie o 28 %, zatiaľ čo taliansky trh zaznamenal nárast o 1,7 %. Portugalský trh prekonal svoje historické rekordy vo výrobe solárnej fotovoltaickej energie už druhý týždeň po sebe, keď 13. apríla prekročil úroveň 17 GWh,“ dodal Boháček.

Situácia na trhu by mala podľa neho aktuálne tlačiť na rast cien elektriny, keďže aktuálna studená vlna vo väčšine európskych krajín obmedzuje produkciu solárnej energie a naopak navyšuje dopyt po vykurovaní. Ceny na pražskej burze by tak mohli stúpnuť nad 100 eur za megawatthodinu, čím by ceny od miním vo februári tohto roka už vzrástli o 35 %.

„Nateraz však nepredpokladáme, že by rast mal byť udržateľne vyšší a so zmenou počasia začiatkom mája by sa mal trend začať rovnako meniť späť na klesajúci,“ uzavrel Boháček.