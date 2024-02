Ministerstvo hospodárstva mení regulačný zákon, ÚRSO bude mať väčšie právomoci

Slovenskú energetiku čakajú ďalšie zmeny. Potom, čo po príchode nového vedenia Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pripravil zmeny viacerých vyhlášok, ktorými sa menia pravidlá pri fungovaní trhu v elektroenergetike či v plynárenstve, prichádza s novelou zákona o regulácii v sieťových odvetviach aj Ministerstvo hospodárstva SR. Novela by mala okrem iného dať väčšie právomoci regulačnému úradu či upraviť cenovú reguláciu.

Cenníky za dodávku elektriny a dodávku plynu

Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorá by mala začať platiť od júla tohto roka, prináša viacero povinností pre dodávateľov energií.

Tí po novom budú musieť napríklad zverejňovať cenníky za dodávku elektriny a dodávku plynu nepodliehajúcej cenovej regulácií a pravidelne ich aktualizovať najmenej raz za tri mesiace.

Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu bude povinný zverejniť cenník pre odberateľov elektriny alebo odberateľov plynu, ktorí odoberajú energie za neregulované ceny, do 30. novembra na nasledujúci kalendárny rok.

Aktualizovať ho pritom na svojej internetovej stránke bude musieť dodávateľ pravidelne aspoň raz za tri mesiace v závislosti od vývoja nákladov na zabezpečenie dodávky elektriny alebo dodávky plynu.

„Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu zároveň informuje úrad o mieste zverejnenia cenníka,“ uvádza sa v novele zákona o regulácii v sieťových o

Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach

Energetické spoločnosti podliehajúce cenovej regulácii budú musieť predložiť v termínoch, ktoré určí regulačný úrad, náklady na nákup elektriny a plynu, ktoré vynaložia pre zabezpečenie dodávok energií pre svojich odberateľov.

„Úprava súvisí aj s povinnosťou dodávateľa elektriny a dodávateľa plynu zabezpečiť dostatočné množstvo elektriny a plynu pre svojich odberateľov a vyhodnotením tejto skutočnosti úradom,“ spresnilo ministerstvo v novele zákona.

Pre plynárov sa zavádza cenová regulácia prístupu do zásobníka a uskladňovania plynu. Podľa ministerstva hospodárstva sa totiž vďaka novej cenovej regulácii eliminuje nedostatočné konkurenčné prostredie na trhu s plynom.

Zavedenie cenovej regulácie za prístup do zásobníka a uskladňovania plynu sa podľa ministerstva vyžaduje aj pre ochranu odberateľov plynu, nakoľko cena za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu vstupuje do koncovej ceny plynu za dodávku plynu.

„Odberatelia a dodávatelia plynu, ktorí sú odkázaní na potrebu uskladnenia plynu, nevedia ovplyvniť výšku ceny za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu, ktorá aktuálne nepodlieha cenovej regulácii a prevádzkovateľ zásobníka ju určuje sám,“ spresnilo ministerstvo hospodárstva.