Ceny palív môžu klesnúť, od septembra tankujeme najdrahší benzín

Ceny benzínov by mohli v najbližších dňoch klesnúť. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, cena benzínu by mohla klesnúť viac pod 1 euro a 70 centov. Cena nafty by sa mohla priblížiť k 1 euru a 55 centov.

„Vzhľadom k ostatnému poklesu cien ropy na trhoch by sa malo ostatné zdražovanie benzínu na našich čerpacích staniciach zastaviť, ak sa opätovne nezvýši geopolitická nervozita,“ dodal Pánis.

Vývoj pre najbližšie obdobie

Analytik 365.bank Tomáš Boháček pre najbližšie obdobie predpokladá rastový výhľad pre domáce ceny benzínu i nafty, pričom benzín by mal zotrvať na vyšších úrovniach dlhšie ako nafta.