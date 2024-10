Zásobníky plynu v EÚ by podľa prognóz mali byť koncom zimy naplnené na 40 %

Európske zásobníky plynu by mohli byť do konca nadchádzajúcej zimy naplnené na 40 % svojej kapacity, a to za predpokladu mierneho dopytu, pokračujúcich tokov z Nórska a neprerušených dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG). Ako referuje web Montel News, túto prognózu v stredu zverejnila skupina TSO Entso-G.

Únia by potrebovala, aby na začiatku ďalšej sezóny napĺňania zásobníkov, ktorá sa začne v apríli, dosahovali zásoby aspoň 30 až 40 % celkovej kapacity, aby sa do začiatku ďalšej zimy dosiahla požadovaná úroveň 90 %.

Na začiatku tohtoročného procesu napĺňania zásobníkov boli európske kapacity využité na 59 % a podľa údajov Gas Infrastructure Europe dosiahli 90 % už 19. augusta. Podľa posledných údajov sú momentálne európske zásobníky pred blížiacou sa zimou naplnené na 95 % z celkovej kapacity 106,5 miliárd metrov kubických plynu.