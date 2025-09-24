Vo Vysokých Tatrách chcú vykurovať geotermálnou energiou, projekt podporilo Tarabovo ministerstvo

Ministerstvo životného prostredia SR podporilo investičný projekt vo Vysokých Tatrách za vyše 746-tisíc eur, ktorý umožní efektívnejšie a hospodárne využívať teplo z geotermálneho vrtu na výrobu elektrickej energie a tepla.
Lomnická Teplárenská získala na tento účel dotáciu v rámci takzvanej hybridnej výzvy na modernizáciu teplárenstva, ktorú spravuje Environmentálny fond. Informuje o tom rezort na svojej internetovej stránke.
Projekt prinesie zvýšenie účinnosti distribúcie tepla
Geotermálnou energiou z existujúceho vrtu vo Veľkej Lomnici budú zásobovať golfový areál, rodinné domy, ktoré tam už vyrástli, aj apartmánové domy.
„Realizácia projektu má priniesť zvýšenie účinnosti distribúcie tepla, a to zo súčasných 235,36 megawatthodiny (MWh) za rok na 505, 89 MWh za rok. Zároveň sa počíta s ročným znížením produkovaných emisií oxidu uhličitého o približne 144,6 tony,“ uvádza ministerstvo. Projekt by mal byť zrealizovaný do ôsmich mesiacov tak, aby práce neohrozili dodávky tepla v hlavnom vykurovacom období.
Príprava ďalšej výzvy na modernizáciu teplárenstva
Podľa vicepremiéra a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu má Slovensko vhodné predpoklady na efektívne využívanie geotermálnej energie.
„Som rád, že sme zazmluvnili investičný projekt kvalitnejšieho využitia geotermálnej energie vo Vysokých Tatrách, ktorý zvýši energetickú hospodárnosť a zníži emisie. Sme pripravení aj do budúcnosti podporiť každý realistický, kvalitný a zmysluplný projekt, ktorý umožní produkovať energiu z tohto obnoviteľného zdroja,” oznámil Taraba.
Envirorezort doposiaľ schválil z hybridnej výzvy celkovo 27 projektov naprieč celým Slovenskom za 149 miliónov eur. V súčasnosti rezort pripravuje vyhlásenie ďalšej výzvy na modernizáciu teplárenstva, do ktorej sa, samozrejme, budú môcť zapojiť opäť aj samosprávy.