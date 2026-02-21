USA dali Belehradu dodatočné štyri týždne na dokončenie predaja ruského podielu v srbskej ropnej spoločnosti NIS

Spojené štáty poskytli Srbsku ďalšie štyri týždne na dokončenie predaja ropnej spoločnosti NIS, ktorej hrozia americké sankcie, pretože väčšinu jej akcií kontroluje ruský energetický gigant Gazprom, oznámila v piatok srbská ministerka energetiky.
Podľa ministerky Dubravky Djedovićovej Handanovićovej USA predĺžili prevádzkové povolenie pre NIS do 20. marca.
Šéfka srbskej energetiky potvrdila, že Rusi predajú svoje akcie v štátnej energetickej spoločnosti NIS
Americké ministerstvo financií už niekoľkokrát odložilo uvalenie sankcií, s výnimkou obdobia medzi októbrom a decembrom, keď bola spoločnosť NIS prinútená odstaviť prevádzku jedinej srbskej rafinérie v Pančeve.
Belehrad v januári oznámil, že Gazprom sa dohodol na predaji svojho väčšinového podielu s maďarskou energetickou skupinou MOL. Podľa srbského prezidenta je spoločnosť ochotná zaplatiť za akcie viac než miliardu eur.
Skupina MOL vstupuje do Líbye: V Stredozemnom mori získala práva na hlbokomorský prieskum ropy
Gazprom cez svoje dcérskej firmy Gazprom Nefť a Intelligence v súčasnosti kontroluje v srbskej ropnej spoločnosti 56‑percentný podiel, vláda vlastní 30 percent akcií. Jej fungovanie preto ohrozujú americké sankcie, ktoré Washington zaviedol voči ruskému energetickému sektoru pre vojnu na Ukrajine.