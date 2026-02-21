USA dali Belehradu dodatočné štyri týždne na dokončenie predaja ruského podielu v srbskej ropnej spoločnosti NIS

Podľa srbskej ministerky energetiky Washington predĺžil prevádzkové povolenie pre NIS do 20. marca.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
NIS headquarters with Gazprom gas station, energy industry tied to Russia and sanctions context
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Spojené štáty poskytli Srbsku ďalšie štyri týždne na dokončenie predaja ropnej spoločnosti NIS, ktorej hrozia americké sankcie, pretože väčšinu jej akcií kontroluje ruský energetický gigant Gazprom, oznámila v piatok srbská ministerka energetiky.

Podľa ministerky Dubravky Djedovićovej Handanovićovej USA predĺžili prevádzkové povolenie pre NIS do 20. marca.

Americké ministerstvo financií už niekoľkokrát odložilo uvalenie sankcií, s výnimkou obdobia medzi októbrom a decembrom, keď bola spoločnosť NIS prinútená odstaviť prevádzku jedinej srbskej rafinérie v Pančeve.

Belehrad v januári oznámil, že Gazprom sa dohodol na predaji svojho väčšinového podielu s maďarskou energetickou skupinou MOL. Podľa srbského prezidenta je spoločnosť ochotná zaplatiť za akcie viac než miliardu eur.

Gazprom cez svoje dcérskej firmy Gazprom Nefť a Intelligence v súčasnosti kontroluje v srbskej ropnej spoločnosti 56‑percentný podiel, vláda vlastní 30 percent akcií. Jej fungovanie preto ohrozujú americké sankcie, ktoré Washington zaviedol voči ruskému energetickému sektoru pre vojnu na Ukrajine.

