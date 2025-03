Ukrajina má rekordne málo plynu, situácia môže byť kritická

Zásobníky na Ukrajine majú rekordne málo plynu. Ako referuje web European Gas Hub, Ukrajina má momentálne v rámci rozsiahlej siete zásobníkov len niečo viac ako miliardu metrov kubických plynu, čo je medziročne asi o 2,5 miliardy menej.

V prípade, že aktuálny trend bude pokračovať, zásoby by do konca vykurovacej sezóny mohli klesnúť na 0,7 miliardy metrov kubických, čo už môže začať spôsobovať problémy.

Ukrajina 1. januára tohto roka stopla tranzit ruského plynu cez svoje územie. Okrem toho boli ukrajinské zariadenia na produkciu plynu ťažko poškodené ruskými útokmi. Podľa prvotných odhadov produkcia plynu na Ukrajine klesla o takmer 40 %, pričom oprava zariadení a obnovenie produkcie môže trvať niekoľko mesiacov.

Nižšia úroveň zásob a nižšia domáca produkcia znamenajú, že Ukrajina by potrebovala štyri až päť miliárd metrov kubických dodatočného dovozu z Európskej únie, aby do začiatku ďalšej vykurovacej sezóny naplnila svoje zásobníky na 13 miliárd metrov kubických. To by na základe súčasných cien stálo približne dve až 2,5 miliardy eur.