EÚ zrejme našla svetlo na konci tunela pri drahých energiách, ministerka Saková však s tým nesúhlasí

Európska únia musí urgentne riešiť ceny energií nielen pre európske domácnosti, ale hlavne pre európske firmy.

Ich konkurencieschopnosť voči tretiemu svetu je totiž každým dňom pre drahé energie veľmi skúšaná. Zdá sa, že ministri energetiky Európskej únie už prišli s nápadom, ako aspoň čiastočne vyriešiť celoeurópsky problém s vysokými cenami energií. Svetlom na konci tunela by mali byť nižšie dane a poplatky v energetickom sektore. Slovensko však s takýmto riešením problému drahých energií nesúhlasí.

Neprijateľné riešenie

Ako informovala na sociálnej sieti po rokovaní rady ministrov energetiky Európskej únie ministerka hospodárstva Denisa Saková, zníženie daňového zaťaženia a poplatkov v energetike neprichádza v čase konsolidácie pre Slovensko do úvahy. „Komisia navrhuje z krátkodobého hľadiska znižovanie daní alebo poplatkov v energetike. No pre krajiny ako Slovensko je toto riešenie nepriechodné. Zníženie daní znamená nižšie príjmy do štátneho rozpočtu, čo je v čase konsolidácie verejných rozpočtov nepriechodné,“ zdôraznila Saková.

Obnovenie tranzitu plynu

Slovenská ministerka hospodárstva ako aj ďalší vrcholní slovenskí vládni predstavitelia sú stále presvedčení, že z krátkodobého hľadiska vyrieši drahé energie v Európe obnovenie tranzitu plynu z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ. „Riešením z krátkodobého hľadiska je obnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu, čo bude mať okamžitý vplyv na pokles cien nielen plynu, ale aj elektrickej energie. Táto téma bola aj predmetom stretnutia s komisárom pre energetiku Danom Jørgensenom,“ uviedla Saková.

Bez rýchlych riešení

Na rade ministrov energetiky Európskej únie sa podľa ministerky Sakovej do detailov hovorilo o Akčnom pláne Európskej komisie pre cenovo dostupné energie. „Žiaľ tento plán neprináša rýchle riešenia pre vysoké ceny energií, ktoré teraz trápia Európu. Prináša iba riešenia dlhodobého charakteru. Na rade v Bruseli som jasne deklarovala výhrady, ktoré voči tomuto plánu Slovensko má,“ uzavrela Saková.