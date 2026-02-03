Podľa Trumpa India súhlasila s ukončením nákupov ruskej ropy, Moskva o ničom nevie

Americký prezident tiež oznámil prechod Indie na americkú a možno aj venezuelskú ropu.
Ladislav Hribik
Foto: ilustračné, SITA/AP
Americký prezident Donald Trump oznámil, že sa s indickým premiérom Naréndrom Módím dohodol o zastavení nákupu ruskej ropy.

„Diskutovali sme o mnohých otázkach vrátane obchodu a ukončenia vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Súhlasil s tým, že prestane nakupovať ruskú ropu a namiesto toho bude nakupovať oveľa viac zo Spojených štátov a potenciálne aj z Venezuely. To pomôže ukončiť vojnu na Ukrajine, ktorá práve prebieha,“ napísal Trump v pondelok po rozhovore s Módím na platforme Truth Social.

Kremeľ však uviedol, že od Indie nedostal žiadny náznak, že by prestala nakupovať ruskú ropu po oznámení obchodnej dohody s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. „Zatiaľ sme od Naí Dillí v tejto veci nepočuli žiadne vyhlásenia,“ povedal novinárom vrátane agentúry AFP hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Súčasťou dohody medzi USA a Indiou bolo zníženie recipročného cla voči Indii z 25 % na 18 % a India sa zaviazala postupne znižovať clá a necolné bariéry na americký tovar na nulu.

„Premiér sa tiež zaviazal k výraznému rozšíreniu nákupov amerického tovaru vrátane energie, technológií, poľnohospodárskych produktov, uhlia a mnohých ďalších v hodnote viac ako 500 miliárd dolárov,“ dodal Trump.

Indický minister ropného priemyslu Hardeep Puri minulý týždeň uviedol, že dodávky ropy z Ruska už klesli na 1,3 milióna barelov denne z priemerných 1,8 milióna barelov v roku 2025.

