Podľa Trumpa India súhlasila s ukončením nákupov ruskej ropy, Moskva o ničom nevie

Americký prezident Donald Trump oznámil, že sa s indickým premiérom Naréndrom Módím dohodol o zastavení nákupu ruskej ropy.
„Diskutovali sme o mnohých otázkach vrátane obchodu a ukončenia vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Súhlasil s tým, že prestane nakupovať ruskú ropu a namiesto toho bude nakupovať oveľa viac zo Spojených štátov a potenciálne aj z Venezuely. To pomôže ukončiť vojnu na Ukrajine, ktorá práve prebieha,“ napísal Trump v pondelok po rozhovore s Módím na platforme Truth Social.
Trump zníži clá na tovar z Indie, tvrdí, že Módí súhlasil so zastavením nákupov ruskej ropy
Kremeľ však uviedol, že od Indie nedostal žiadny náznak, že by prestala nakupovať ruskú ropu po oznámení obchodnej dohody s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. „Zatiaľ sme od Naí Dillí v tejto veci nepočuli žiadne vyhlásenia,“ povedal novinárom vrátane agentúry AFP hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Súčasťou dohody medzi USA a Indiou bolo zníženie recipročného cla voči Indii z 25 % na 18 % a India sa zaviazala postupne znižovať clá a necolné bariéry na americký tovar na nulu.
„Premiér sa tiež zaviazal k výraznému rozšíreniu nákupov amerického tovaru vrátane energie, technológií, poľnohospodárskych produktov, uhlia a mnohých ďalších v hodnote viac ako 500 miliárd dolárov,“ dodal Trump.
Rusko začalo predávať Indii ropu výrazne pod cenu - len za 22 až 25 dolárov za barel
Indický minister ropného priemyslu Hardeep Puri minulý týždeň uviedol, že dodávky ropy z Ruska už klesli na 1,3 milióna barelov denne z priemerných 1,8 milióna barelov v roku 2025.