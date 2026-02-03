Trump zníži clá na tovar z Indie, tvrdí, že Módí súhlasil so zastavením nákupov ruskej ropy

Americký prezidentDonald Trump oznámil, že zníži recipročné clá voči Indii z 25 % na 18 % s tým, že indický premiér Naréndra Módí podľa neho súhlasil so zastavením nákupov ruskej ropy. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
„Pomôže to UKONČIŤ VOJNU na Ukrajine,“ napísal v pondelok Trump na svojej platforme Truth Social. Dodal, že indický líder súhlasil „nakupovať oveľa viac (ropy) zo Spojených štátov a potenciálne aj z Venezuely“.
EÚ a India spečatili obchodnú dohodu, profitovať z nej majú dve miliardy ľudí
Ide o súčasť obchodnej dohody medzi Washingtonom a Naí Dillí, podľa ktorej má India znížiť clá na dovoz z USA na nulu, uviedol šéf Bieleho domu. Módí potvrdil dohodu o znížení ciel na indický tovar, ale nekomentoval, či India plánuje zastaviť nákupy ruskej ropy. Americký líder tvrdí, že Módí už v októbri sľúbil, že India zastaví dovoz ruskej ropy. Podľa Trumpa sa indický premiér zároveň zaviazal nakupovať americké produkty v hodnote 500 miliárd dolárov (približne 422,3 miliardy eur).
Obchodná dohoda Európskej únie a Indie podporí rast českej ekonomiky nad priemer Únie
Minulý rok Trumpova administratíva uvalila na Indiu 25-percentné recipročné clo a dodatočné 25-percentné clá za nákup ruskej ropy. India je druhým najväčším odberateľom ruskej ropy a ušetrila miliardy dolárov vďaka jej nákupom za znížené ceny. Naí Dillí si počas vojny na Ukrajine udržiava neutralitu a balansuje medzi vzťahmi so Západom a hospodárskym partnerstvom s Ruskom.