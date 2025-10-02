Slovenský nekonečný energetický projekt sa prebúdza, v tendri na generálku Vodnej elektrárne Gabčíkovo nastal posun

Zdá sa, že pomaly, ale isto sa prebúdza slovenský nekonečný energetický príbeh. Generálke Vodnej elektrárne Gabčíkovo znova zasvietilo na konci tunela svetielko nádeje. V medzinárodnom tendri na hlavného dodávateľa na projekt „Inovácia a modernizácia Vodnej elektrárne Gabčíkovo“ je badať istý malý posun.
Do 16. septembra mohli záujemcovia predkladať svoje ponuky. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba tentokrát tender znova nepredlžoval, neupravoval, nezrušil ho. Potvrdil, že o generálku gabčíkovskej elektrárne je záujem. Žiadosti od záujemcov aktuálne vyhodnocuje.
„V lehote na doručenie žiadostí o účasť boli doručené žiadosti, ktoré sa v súčasnosti vyhodnocujú,“ uviedla pre SITA kancelária generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby.
Bližšie informácie nechceli zverejniť
Nateraz zostáva štátny podnik na konkrétnosti tendra skúpy. Nedozvedeli sme sa ani to, koľko záujemcov sa o tender uchádza. O ich menách nechcel štátny podnik už vôbec hovoriť.
„Z dôvodu prebiehajúceho hodnotenia žiadostí a prebiehajúceho procesu verejného obstarávania, nemôžeme poskytovať ďalšie informácie, ktoré by mohli narušiť čestnú hospodársku súťaž,“ uviedla Vodohospodárska výstavba.
Prekliate Gabčíkovo. Medzinárodný tender na generálku vodnej elektrárne sa stále nedarí ukončiť
Nateraz tiež nevieme, kedy by sme sa mohli dozvedieť víťaza tendra na generálnu opravu našej najväčšej vodnej elektrárne.
„Nakoľko ide o viac etapový postup verejného obstarávania a v súčasnosti prebieha hodnotenie žiadostí o účasť, nie je možné stanoviť časový odhad výsledku verejného obstarávania,“ dodala Vodohospodárska výstavba.
Vyhlásený je už štvrtý tender
Na vyhodnotenie tendra si tak ešte nejaký čas musíme počkať. Konkrétne ponuky dostane štátny podnik až po vyhodnotení žiadostí o účasť. „Po vyhodnotení žiadostí o účasť bude nasledovať ďalšia etapa verejného obstarávania, a to predkladanie ponúk a rokovanie s uchádzačmi,“ konštatovala kancelária generálneho riaditeľa vodohospodárskeho podniku.
Na generálku vodnej elektrárne Gabčíkovo je aktuálne vyhlásený v poradí už asi štvrtý tender. Pred vyše desiatimi rokmi pritom druhá vláda Roberta Fica pri „násilnom“ prevzatí najväčšej vodnej elektrárne z rúk Slovenských elektrární vykrikovala, že generálna oprava gabčíkovskej elektrárne je akútna.
Až taká akútna zrejme nebola, keďže elektráreň na juhu Slovenska vyrába elektrinu aj bez zásadnej generálky, len po čiastkových opravách.
Významná strategická investícia
Počas vládnutia súčasnej vlády ide už o druhý medzinárodný tender. Ten prvý vyhlásený niekedy začiatkom minulého roka zrušilo vedenie štátneho podniku začiatkom tohto roka.
Dôvodom mali byť „závažné riziká súvisiace s predmetom zákazky na technologickom zariadení, ktoré je súčasťou Vodnej elektrárne Gabčíkovo, ktoré mu v čase vyhlásenia verejného obstarávania neboli známe.“ S víťazom tendra plánuje štát podpísať zmluvu na zhruba deväť rokov. Predpokladaná hodnota zákazky je už 371 miliónov eur.
Žiadnu elektrinu z Gabčíkova zadarmo Maďarom nedáme, minister Taraba posiela odkaz „ľudovým rozprávačom“
Naštartovať modernizáciu Vodnej elektrárne Gabčíkovo by malo pomôcť aj to, že ho súčasná vláda povýšila na významnú strategickú investíciu. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba, ktorý je investorom v spomínanom projekte, požiadal o vydanie osvedčenia o strategickej investícii.
Vláda mu to odsúhlasila, a tak sa investičný projekt „Inovácia a modernizácia Vodnej elektrárne Gabčíkovo“ stal strategickou investíciou a jeho realizácia je tak vo verejnom záujme. Projekt by tak mal mať ľahšiu cestu k realizácii.
Predražovanie generálky
Slovenský energetický nekonečný príbeh sa z roka na rok predražuje. Minister životného prostredia Tomáš Taraba pri nástupe do svojej funkcie, čiže pred zhruba dvoma rokmi, hovoril, že generálka gabčíkovskej elektrárne môže vyjsť na 200 miliónov eur. Horný odhad bol podľa ministra až 340 miliónov eur.
V medzinárodnom tendri vyhlásenom už počas tejto vlády bola nakoniec predpokladaná suma zákazky nastavená na úrovni 350 miliónov eur. V najaktuálnejšom tendri sa hovorí už o 371 miliónoch eur. Pred desiatimi rokmi sa pritom počítalo na generálku gabčikovskej elektrárne so sumou zhruba 80 miliónov eur.
Generálna oprava Vodnej elektrárne Gabčíkovo sa právom zaradila medzi slovenské energetické nekonečné príbehy. Pred desiatimi rokmi jednofarebná vláda Roberta Fica s veľkou slávou gabčíkovskú elektráreň „vytrhla z rúk“ Slovenským elektrárňam, ktoré si ju vtedy pod vedením talianskeho Enelu prenajímali na 30 rokov, stihli ju však prevádzkovať necelých desať.
„Znárodnenie“ vodnej elektrárne
Hlavným a v podstate jediným dôvodom „znárodnenia“ vodnej elektrárne v Gabčíkove bolo podľa slov vtedajšieho premiéra Fica a jeho ministra životného prostredia Petra Žigu, akútna potreba jej generálnej opravy.
Fico vtedy obvinil Enel, že generálnu opravu neplánuje, a preto sa musí do toho pustiť štát. Enel ako vtedajší majoritný 66-percentný akcionár Slovenských elektrární toto tvrdenie rázne odmietal, ale proti štátnej moci mu nepomohli žiadne argumenty.
Po jednofarebnej vláde Smeru na čele s Ficom prišla v roku 2016 tretia jeho vláda, ale tentokrát koaličná. Ani počas jej dvojročného vládnutia sa generálka Vodnej elektrárne Gabčíkovo nepodarila.
Počas tretej Ficovej vlády vyhlásili víťaza
Počas tretej Ficovej vlády mala nominantov v štátnom podniku koaličná strana Most-Híd. Vodohospodárskej výstavbe sa počas ich manažovania podarilo medzinárodný tender uzavrieť a vyhlásiť aj víťaza, konzorcium spoločností pod názvom Združenie Gabčíkovo.
Konzorcium chcelo za opravu vodnej elektrárne takmer 81 miliónov eur. Členmi konzorcia boli slovenské spoločnosti CEDIS (vedúci člen združenia) a HANT BA, česká firma Strojírny Brno a talianska Todini Construzioni Generali.
V roku 2018 prišla po známych udalostiach vláda Petra Pellegriniho, tá vo viac-menej rovnakom zložení dovládla do riadnych volieb v roku 2020. Pellegriniho vláda však aj napriek ukončenému tendru nestihla začať s generálnou opravou Gabčíkova. V energetických kuloároch sa hovorilo, že prekážkou bola ďalšia koaličná strana SNS, ktorá mala iné predstavy o generálke v Gabčíkove.
Noví nominanti zrušili tender
Nasledovali vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Už za premiérovania Matoviča, noví nominanti vo Vodohospodárskej výstavbe, ktorých dosadil minister životného prostredia Ján Budaj, zrušili predchádzajúci medzinárodný tender. Ten mal totiž podľa nich viacero nedostatkov a pochybení.
Projekt akútnej generálnej opravy Vodnej elektrárne Gabčíkovo sa tak vrátil na začiatok. Nastavoval sa nový medzinárodný tender, a to aj počas vlády Eduarda Hegera a úradníckej vlády pod vedením premiéra Ľudovíta Ódora.
Zariadenia gabčíkovskej elektrárne sú v prevádzke od roku 1992 a sú podľa štátneho podniku technicky a morálne opotrebované. Vodná elektráreň Gabčíkovo s celkovým inštalovaným výkonom 720 megawattov je najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku. Jej súčasťou je osem turbogenerátorov, ktoré boli postupne uvedené do prevádzky v rokoch 1992 až 1995.
Vodná elektráreň Gabčíkovo vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja v objeme priemerne 2,2 terawatthodín elektriny ročne. Za rok tak vyrobí približne 8 % celkovej ročnej spotreby elektrickej energie Slovenska. Ide o najväčšiu vodnú elektráreň, ktorá okrem iného zabezpečuje podporné služby a prispieva k zvýšeniu kapacity vodnej stavby pri prepúšťaní zvýšených povodňových prietokov.