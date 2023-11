Slovensko patrí v nakladaní s komunálnym odpadom k najzaostalejším štátom v Únii, Taraba chce naďalej obmedzovať skládkovanie

Slovensko v súčasnosti patrí v nakladaní s komunálnym odpadom k najzaostalejším štátom v EÚ. Uviedol to minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS), ktorý sa v utorok zúčastnil na podujatí Americkej obchodnej komory v SR s názvom Odpad ako zdroj energie?

Zníženie miery skládkovania

Diskutoval tam o výzvach, ktorým čelí Slovensko v oblasti odpadového hospodárstva, a to najmä v kontexte vysokého percenta ukladania odpadu na skládky.

Cieľom diskusie bolo nájsť spôsoby, ako tento trend zmierniť a ako znížiť mieru skládkovania. Diskutovalo sa aj o budúcnosti energetického zhodnocovania odpadov a tiež o jeho potenciáli v produkcii elektrickej energie a tepla.

Energetické zhodnotenie odpadu

Na diskusii sa zúčastnili aj predseda Združenia obcí a miest Slovenska Jozef Božik, prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve Peter Krasnec, Ľubica Kozáková z Ústavu zemských zdrojov a tiež predstavitelia spoločnosti Veolia.

Taraba vysvetlil, že Slovensko potrebuje jasnú a predvídateľnú stratégiu nakladania s komunálnym odpadom. „V roku 2020 vzniklo na Slovensku približne 1,8 milióna ton komunálneho odpadu. Dnes je ho o vyše milióna tony viac, pričom za posledných 14 rokov nevznikla žiadna významná investícia v oblasti spracovania tohto odpadu,“ upozornil Taraba a dodal, že skládkovanie je potrebné naďalej obmedzovať.

Ako vysvetlila Americká obchodná komora v SR, v najväčších ekonomikách EÚ sa ročne premení na elektrinu a teplo viac ako 30 percent komunálneho odpadu, pričom v Rakúsku je to viac ako 36 percent.

„Potrebujeme moderné zariadenia po vzore napríklad susedného Rakúska, ktoré dokážu tento odpad energeticky zhodnotiť za dodržania prísnej environmentálnej legislatívy,“ dodal Taraba.

Slovensko má nedostatočné kapacity

Ako ďalej Americká obchodná komora v SR informovala, v EÚ sa spracúva okolo 88 miliónov ton odpadu ročne a vyrába sa tak elektrina pre 16 miliónov obyvateľov. Slovensko však patrí k tým členským štátom EÚ, ktoré majú vzhľadom na množstvo odpadu nedostatočné kapacity, ktoré by ho premenili na sekundárne zdroje elektriny alebo tepla.

„Slovensko v súčasnosti zároveň čelí mnohým výzvam v oblasti odpadového hospodárstva, a to pre vysokú mieru ukladania odpadu na skládky,“ dodala Americká obchodná komora a pripomenula, že podľa Európskej komisie by malo Slovensko znížiť mieru skládkovania na 10 percent do roku 2035. V súčasnosti na Slovensku stále prevláda skládkovanie ako spôsob zneškodňovania odpadu.

Výstavba spaľovní

Slovensko vyprodukuje približne 2,7 milióna ton odpadu ročne, pričom viac ako 50 percent končí na skládkach. V tejto súvislosti sa vláda zaviazala prijať strategické rozhodnutie o výstavbe dostatočného množstva spaľovní, pretože ide o riešenie, ktorým sa má Slovensko vyrovnať so záväzkami uzatvárania skládok komunálneho odpadu a skládok pre toxický odpad.

„Slovensko skládkuje veľa a nesprávne. Dokonca nás za to Európska komisia zažalovala na Súdnom dvore EÚ,“ zdôraznila riaditeľka Americkej obchodnej komory v SR Martina Slabejová a dodala, že veľká miera kompetencií je na strane samospráv a preto je podľa nej potrebný dialóg medzi samosprávou, podnikateľmi a štátnymi organizáciami, ktorý Slovensko povedie k využívaniu inovácií v oblasti odpadového hospodárstva, zabezpečí dodržiavanie záväzkov voči EÚ a najmä voči občanom Slovenska.