Neodôvodnené personálne čistky či lov vlkov. Taraba podľa ochranárov koná skôr v záujme hospodárskeho využívania krajiny

Konanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (SNS) vzbudzuje podozrenie, že nekoná v záujme ochrany životného prostredia, ale v záujme hospodárskeho využívania krajiny.

Uviedli to v spoločnom vyhlásení zástupca Ekofóra v Rezortnej rade MŽP Marcel Zajac, kooridnátorka Klimatickej koalície Lucia Szabová, zakladajúca členka Slovenského ochranárskeho snemu Ľubica Trubíniová a Ondrej Kameniar z My sme les.

„Napriek tomu, že si myslíme, že rezorty pôdohospodárstva a životného prostredia by mali konštruktívne spolupracovať, nesúhlasíme s tým, aby ministerstvo životného prostredia ustupovalo zo svojho kľúčového poslania,“ vyhlásili.

Neodôvodnené personálne čistky

Ako vyššie uvedení ďalej informovali, protestujú proti neodôvodneným personálnym čistkám. „Do tejto kategórie zaraďujeme predovšetkým pokus o odvolanie Jána Jenča z pozície riaditeľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ale aj odvolanie riaditeľa Národného parku Veľká Fatra Eduarda Apfela a riaditeľa Tatranského národného parku Pavla Majka,“ spresnili s tým, že akékoľvek personálne výmeny by mali byť adekvátne zdôvodnené.

„Odvolanie riaditeľov národných parkov, ktoré sú okrem iného kľúčové aj z pohľadu ochrany hlucháňa hôrneho v čase, keď Slovensku hrozí za porušovanie jeho ochrany pokuta od EÚ, je z nášho pohľadu veľmi riskantný krok,“ doplnili Zajac, Szabová, Trubíniová a Kameniar, ktorí kriticky vnímajú aj pokus zastaviť vydávanie rozhodnutí a ďalších vyjadrení v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie.

„Tento krok nie je v kompetencii ministra životného prostredia, a tým pádom je nezákonný. Navyše, vážne ohrozuje veľké množstvo projektov, z ktorých viaceré majú pre Slovensko strategický význam,“ vysvetlili.

Lov vlkov

Ďalej spoločne reagovali aj na informácie o plánovanom odstrele 60 vlkov a na tvrdenia ministra Tarabu o tom, že vlk je premožený a spôsobuje škody.

„Z ekologického hľadiska je populácia vlka stále veľmi ďaleko od svojho potenciálu, a to aj pre pokračujúci ilegálny odlov. Škody spôsobované vlkmi sú len malým zlomkom škôd spôsobených vysokou zverou a diviakmi. Škody spôsobené vlkmi či inými šelmami je možné do veľkej miery minimalizovať adekvátnymi preventívnymi opatreniami, ktoré by mal podporovať štát,“ vyhlásili Zajac, Szabová, Trubíniová a Kameniar a dodali, že preplácanie zvyšných škôd by pre štátny rozpočet nepredstavovalo žiadne výraznejšie zaťaženie.

Lov vlkov je podľa nich nelogický a škodlivý krok a stanovisko Tarabu vnímajú ako neakceptovateľný ústupok ministerstvu pôdohospodárstva.