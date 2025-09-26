Slovenskí a českí plynári podpísali memorandum o technickej spolupráci, spoločne sa pripravujú na novú dobu

Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) a Český plynárenský svaz (ČPS) sa dohodli na rozšírení spolupráce v technickej oblasti. Týkať sa bude oblasti znižovania emisii metánu v plynárenstve, realizácie vodíkových projektov, podpory biometánových projektov a implementácie európskej legislatívy v oblasti energetiky. Zástupcovia oboch spoločností v piatok v Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách spísali Memorandum o technickej spolupráci.
Posilnenie spolupráce
Dokumentom zväzy posilnili dlhodobú tesnú spoluprácu. „Memorandum je zavŕšením niekoľkoročnej dobrej a úzkej spolupráce medzi českými a slovenskými plynármi. Zaoberáme sa tam dvoma hlavnými aspektmi, a to je spoločná práca na technickej legislatíve, na príprave našich sietí na novú dobu. Druhým je spoločná strategická spolupráca v súvislosti s európskou nadnárodnou energetickou politikou,“ uviedol po podpise pre médiá predseda Rady ČPS Martin Slabý.
Hlavným cieľom spolupráce je tak podľa jeho slov efektívne prispievať k tvorbe a revízii právnych noriem, verejných stratégií a technických pravidiel prostredníctvom zdieľania odborných informácií a skúseností.
„Chceme sa sústrediť na zavádzanie obnoviteľných plynov do našich sietí a spoluprácu pri implementácii európskej legislatívy, ktorá nie vždy je priateľská, potrebujeme sa preto pritom koordinovať a spolupracovať,“ doplnil prezident SPNZ Rastislav Ňukovič. Dodal, že obe strany v rámci európskej legislatívy nachádzajú vo všetkých principiálnych veciach zhodu. „Samozrejme, sú tam určité rozdiely, ktoré sú ale dané tým, že existujú určité špecifiká medzi Slovenskou a Českou republikou,“ poznamenal.
Vzájomná inšpirácia v rôznych oblastiach
Spolupráca ČPS a SPNZ by mala vyústiť do synergického efektu, kde sa signatári môžu vzájomne inšpirovať v rôznych oblastiach, ako je spomínaná podpora obnoviteľných plynov, či znižovanie emisii metánu.
„V niečom sme ďalej my, v niečom kolegovia z Česka,” upozornil Ňukovič. Oba zväzy však podľa jeho slov zaujímajú viaceré témy. „Plynárenské spoločnosti v oboch krajinách pracujú intenzívne na detekovaní a znižovaní metánových emisií. My sme napríklad inšpirovali českých kolegov pri testovaní vodíka v plynárenskej sieti, oni sú podstatne ďalej vo výrobe biometánu. Tieto témy ukazujú, že obe krajiny myslia ozeleňovanie plynárenstva veľmi vážne,“ dodal Ňukovič.
Spolupráca sa netýka len oblasti plynárenstva, ale aj sektoru vykurovania a chladenia, ktoré v najbližšom období výrazne ovplyvnia európske normy ako ETS 2 alebo Nariadenie o ekodizajne. „Sme v tomto smere pripravení ponúknuť spoločné pozície a expertné analýzy pre zákonodarcov doma alebo v Bruseli,“ povedal Slabý.