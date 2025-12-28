Silný vietor na strednom Slovensku priniesol aj problémy s dodávkou elektriny. Ako informoval špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej, a. s. Miroslav Gejdoš, najviac zasiahnuté boli regióny Liptov a Horehronie.
„Elektrikári zo Stredoslovenskej distribučnej zasahovali pri viac ako dvadsiatich poruchách na úrovni vysokého napätia. Okrem toho riešili aj desiatky porúch na úrovni nízkeho napätia,“ uviedol s tým, že dôvodom boli najčastejšie spadnuté stromy, alebo konáre.
Gejdoš doplnil, že momentálne je bez elektriny stále vyše 500 domácností. Zdôraznil, že energetici na odstránení porúch intenzívne pracujú.
„Vzhľadom na to, že vo vyššie položených oblastiach na severe stredného Slovenska pretrváva silný vietor, je veľmi pravdepodobné, že poruchy ešte pribudnú. Elektrikári v teréne však urobia maximum, aby obnovili dodávku elektriny pre všetkých odberateľov čo najskôr,“ uzavrel.