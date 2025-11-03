Pri Dunajskej Strede plánuje investor postaviť veterný park so sedemnástimi veternými elektrárňami

Až sedemnásť veterných elektrární plánuje v okrese Dunajská Streda postaviť spoločnosť WSB Invest. Stáť majú mimo zastavaných území obcí Vrakúň, Mad, Padáň a mesta Gabčíkovo.
Ich hlavným pozitívom má byť podľa zverejneného zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie zhodnotenie v súčasnosti nevyužívaného veterného potenciálu danej lokality na výrobu elektrickej energie.
Vplyvy na životné prostredie
Má ísť o trojlistové veterné elektrárne s priemerom listov rotora 164 metrov a maximálnou celkovou výškou 230 metrov. Každá veterná elektráreň má maž inštalovaný výkon 6-7 MWe. Investor ráta s ich výstavbou v roku 2029 a uvedením veterného parku do prevádzky v roku 2030.
„V rámci prípravy a plánovania veterného parku boli, resp. budú uzavreté dohody o kompenzáciách a benefitoch s dotknutými samosprávami, s ktorými má navrhovateľ rozvinutú veľmi dobrú spoluprácu,“ uvádza investor v zámere.
Veterný park by podľa jeho tvrdení mal, pri rešpektovaní environmentálnych limitov, málo významné negatívne vplyvy na životné prostredie v porovnaní s inými, klasickými spôsobmi získavania elektrickej energie.
Viacero zámerov na výstavbu
V Trnavskom kraji bolo v nedávnej minulosti predložených na hodnotenie vplyvov na životné prostredie viacero zámerov na výstavbu veterných parkov na Záhorí, v okolí Galanty či Piešťan.
Ihneď po zverejnení zámerov sa proti investíciám tohto druhu postavili obyvatelia dotknutých obcí. Rovnako je to aj v prípade akceleračnej zóny v okolí Hlohovca, kde chce Jadrová energetická spoločnosť Slovenska v zmysle uznesenia vlády overiť možnosti pre výstavbu až 69 veterných elektrární. Aj tu sa proti ich prípadnej výstavbe ohradili primátori a starostovia všetkých dotknutých obcí.