Prepravná spoločnosť Seapeak so sídlom v Glasgowe bola vlani najväčším prepravcom skvapalneného zemného plynu (LNG) z ruského LNG terminálu Jamal, ktorý leží na severovýchodnom cípe polostrova Jamal pri pobreží Barentsovho mora.
Škótska firma prepravila ruský plyn v hodnote 2,3 miliardy libier (približne 2,65 miliardy eur). Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, informovala o tom nemecká environmentálna mimovládna organizácia Urgewald.
Príjmy porovnateľné s odhadovanými nákladmi
Podľa výpočtov organizácie sú príjmy, ktoré Rusku priniesol Seapeak, porovnateľné s odhadovanými nákladmi na 87-tisíc dronov Šáhid, ktoré Kremeľ pravidelne používa pri útokoch na Ukrajinu.
Organizácia Urgewald uviedla, že podiel Seapeaku na obchode LNG terminálu Jamal minulý rok predstavoval 37,3 percenta. Odvoláva sa na údaje spoločnosti Kpler, ktorá v reálnom čase sleduje svetový obchod a prepravu komodít.
Najvyšší podiel
Išlo o najvyšší podiel spomedzi všetkých spoločností, ktoré sa na tomto obchode podieľali. Podiel škótskej firmy v roku 2024 bol 35,9 percenta. Podľa organizácie Urgewald prevádzkuje Seapeak šesť z 15 lodí triedy Arc7, ktoré postavili špeciálne pre ruský terminál.
„Britská vláda by mala proti týmto lodiam Arc7 okamžite zasiahnuť,“ povedal Sebastian Rotters z Urgewaldu.
Organizácia začiatkom tohto mesiaca uviedla, že Rusko vlani z LNG terminálu Jamal vyviezlo do Európy skvapalnený plyn v hodnote 7,2 miliardy eur. Ide o takmer 15-percentný podiel na celkovom dovoze LNG do EÚ. Vývoz plynu a ropy zohráva kľúčovú úlohu pri financovaní ruskej vojny proti Ukrajine.