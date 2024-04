Rozvoj zelenej energie na Slovensku je pomalý, ministerstvo hospodárstva už vie, kde je problém

Ministerstvo hospodárstva SR už vie, kde je problém pri rozvoji obnoviteľných zdrojov energií (OZE) na Slovensku.

Problém pri obnoviteľných zdrojoch energie

Ako uviedla pre agentúru SITA ministerka hospodárstva Denisa Saková, problémom pri obnoviteľných zdrojoch energie, ako je vietor alebo slnko, je hlavne distribučná sieť.

„Uskladniť energiu vo veľkých objemoch je totiž problém. To znamená, že keď vám svieti veľa slnka a ľudia nemajú odber, tak vám to robí výkyvy v sieti, ktoré je treba vykryť. Rovnako to funguje aj naopak, keď je zamračené a potrebujete veľa elektriny, tak musíte mať pripravené záložné zdroje,“ vysvetlila v relácii TRIbúna podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková.