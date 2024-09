Rakúsko by sa mohlo so stratou dodávok plynu z Ruska vyrovnať vďaka dovozu z Nemecka a Talianska

Rakúsko by sa mohlo v budúcnosti vyrovnať so stratou dodávok ruského plynu vďaka väčšiemu skladovaniu a dovozu z Nemecka a Talianska. Ako referuje web Montel News, uviedla to expertka na energetickú politiku z rakúskeho ministerstva pre klímu Karoline Narodoslawsky.

„Sme veľmi dobre prepojení so susednými krajinami. V prípade potreby je už možné dovážať do Rakúska veľké množstvá z Nemecka a Talianska,“ uviedla a dodala, že cieľom je postupne do roku 2027 vyradiť ruské fosílne palivá, hoci niektoré krajiny ako Slovensko či Maďarsko naďalej dostávajú plyn z Ruska cez Ukrajinu v dôsledku existujúcej dohody o tranzite.

Dohoda o tranzite však vyprší na konci tohto roka, zatiaľ čo predstavitelia Kyjeva a Moskvy nenaznačujú, že by bola na obzore nejaká nová. Podiel ruského plynu na dovoze do EÚ už vlani klesol na menej ako 10 % z viac ako 40 % v roku 2021.

Pokiaľ ide o Rakúsko, podiel dovozu ruského plynu klesol v septembri 2022 na 21 %, ale odvtedy opäť vzrástol a v júli tohto roku dosiahol 83 %. Zásobníky v Rakúsku sú momentálne naplnené na viac ako 90 %.

Ako uvádza Montel News, podľa analytikov by susedia Rakúska podporili krajinu, ak by nastalo akékoľvek zastavenie dodávok plynu z Ruska.