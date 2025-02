Nástroj geopolitického vydierania pre Moskvu skončil, Pobaltie sa definitívne odpája od ruskej energetickej siete

Pobaltské štáty začali v sobotu prerušovať spojenie s ruskou rozvodnou sieťou, aby sa mohli integrovať do európskeho systému. Roky trvajúci proces sa stal čoraz naliehavejší po tom, ako Rusko pred tromi rokmi rozpútalo vojnu na Ukrajine.

Estónsko, Lotyšsko a Litva – bývalé sovietske republiky teraz začlenené v Európskej únii a NATO – opúšťajú ruskú rozvodnú sieť, aby zabránili Moskve použiť proti nim energie ako zbraň.

„Teraz odstraňujeme schopnosť Ruska využívať elektrizačnú sústavu ako nástroj geopolitického vydierania,“ povedal pre agentúru AFP litovský minister energetiky Žygimantas Vaičiunas.

Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie a niekdajšia estónska premiérka Kaja Kallasová privítala krok na platforme X ako „víťazstvo slobody a európskej jednoty“. Litva bola prvou z troch pobaltských krajín, ktorá sa odpojila od elektrickej siete kontrolovanej Moskvou, uviedol v sobotu litovský štátny prevádzkovateľ siete Litgrid.

This is a victory for freedom and European unity.

Russia can no longer use energy as a tool of blackmail.

Lithuania, Latvia, and Estonia will permanently disconnect from Russia’s power grid tomorrow.

„Môžem potvrdiť, že elektrické výmenné vedenia Litvy s Kaliningradom a Bieloruskom boli odpojené o 07:43“ miestneho času (06:43 SEČ), povedal pre agentúru AFP hovorca Litgridu Matas Noreika. Estónsko a Lotyšsko ich mali nasledovať o 8:00 SEČ, dodal.

Lotyšsko v sobotu fyzicky preruší elektrické vedenie do Ruska a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa v nedeľu zúčastní na ceremónii s pobaltskými lídrami vo Vilniuse.

A stronger, more resilient energy future is now in our hands.

This morning, Lithuania, together with Latvia and Estonia, took a major step towards energy independence by disconnecting from the Russia-controlled electricity grid.

This move strengthens our energy security,…

— Gintautas Paluckas (@g_paluckas) February 8, 2025