Francúzsky gigant TotalEnergies sa dopustil zavádzajúcich obchodných praktík, rozhodol súd

Firma mala podľa súdu nadhodnotiť svoje klimatické záväzky.
Libanon, ropa
Vrtná plošina spoločnosti TotalEnergies v Stredozemnom mori. Foto: SITA/TotalEnergies via AP.
Ropný a plynárenský gigant TotalEnergies sa dopustil zavádzajúcich obchodných praktík. Rozhodol o tom francúzsky súd. Firma mala podľa súdu nadhodnotiť svoje klimatické záväzky. Súd jej nariadil odstrániť niektoré tvrdenia. Aktivisti uviedli, že ide o prvé takéto rozhodnutie na svete proti veľkej ropnej spoločnosti za dezinformácie o klíme.

Tento prípad by mohol pomôcť vytvoriť právny precedens pre druh environmentálnych nárokov, ktoré môžu vznášať spoločnosti, ktoré začínajú čeliť prísnejším predpisom v Európskej únii.

Víťazstvo proti greenwashingu

ClientEarth, organizácia, ktorá pozorne sleduje judikatúru proti ropnému a plynárenskému priemyslu, rozhodnutie privítala ako „historické víťazstvo proti greenwashingu“. Greenwashing je tvrdenie, že sme zodpovednejší k životnému prostrediu, než v skutočnosti je. „Je to prvý rozsudok na svete, ktorý rozhodol, že veľký ropný a plynárenský koncern zavádzal verejnosť tým, že zlepšoval svoj imidž,“ uviedol ClientEarth.

Parížsky súd zistil, že spoločnosť TotalEnergies uviedla na svojej francúzskej webovej stránke pre spotrebiteľov environmentálne tvrdenia, ktoré ich zavádzali a viedli k presvedčeniu, že do roku 2050 by mohla dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a zároveň zvýšiť produkciu ropy a plynu.

Súd však zamietol sťažnosti týkajúce sa fosílnych plynov a biopalív spoločnosti TotalEnergies, o ktorých aktivisti tvrdili, že boli klamlivo propagované ako čistá energia.

Greenpeace a dve ďalšie environmentálne mimovládne organizácie pre agentúru AFP uviedli, že rozhodnutie je stále dôležitým právnym precedensom proti klimatickým dezinformáciám. „Toto je prvýkrát na svete, čo bola veľká ropná a plynárenská spoločnosť odsúdená súdmi za zavádzanie verejnosti prostredníctvom greenwashingu jej imidžu, pokiaľ ide o jej príspevok k boju proti zmene klímy,“ uviedla organizácia, ktorá je jedným zo žalobcov v tomto prípade.

Firmu žalovali v roku 2022

Právnik spoločnosti ClientEarth Jonathan White uviedol, že prelomový rozsudok vyslal jasné varovanie ostatným veľkým ropným a plynárenským spoločnostiam v Európe a mimo nej. „Tvrdenie, že je súčasťou transformácie a zároveň podporuje nové projekty fosílnych palív, má svoju overenú právnu cenu,“ dodal.

Občianskoprávny prípad vychádza zo žaloby troch environmentálnych skupín z marca 2022, ktoré obvinili spoločnosť TotalEnergies zo zavádzajúcich obchodných praktík v súvislosti s tvrdeniami, že by mohla dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a zároveň pokračovať v produkcii ropy a plynu. Žalobcovia sa rozhodli pre túto právnu cestu, pretože „greenwashing“ nie je vo francúzskom práve výslovne upravený.

Od mája 2021 spoločnosť TotalEnergies verejnosti oznámila svoj cieľ dosiahnuť spolu so spoločnosťou nulové emisie do roku 2050 a prezentovala plyn ako fosílne palivo s najnižšími emisiami skleníkových plynov.

V tom čase spoločnosť zmenila svoj názov z Total na TotalEnergies, aby zdôraznila svoje investície do veterných turbín a solárnych panelov na výrobu elektriny.

Rozdiel medzi tvrdeniami a aktivitami

„Medzi ich tvrdeniami, ktoré sa zameriavali na uhlíkovú neutralitu a čistú energiu, a ich aktivitami, ktoré sú stále prevažne založené na fosílnych palivách, však existoval veľký rozdiel,“ povedala Juliette Renaud z francúzskej pobočky aktivistickej skupiny Priatelia Zeme, jednej zo žalobkýň.

Žaloba sa týkala približne 40 nárokov a požadovala, aby ich spoločnosť TotalEnergies prestala používať. Súd čiastočne súhlasil a dal firme jeden mesiac od oficiálneho doručenia rozhodnutia na odstránenie tvrdení týkajúcich sa uhlíkovej neutrality a energetickej transformácie, ako napríklad: „Našou ambíciou je byť významným hráčom v energetickej transformácii a zároveň naďalej uspokojovať energetické potreby verejnosti“.

Ďalším príkladom tvrdení, ktoré musí odstrániť, je „Našou ambíciou je spoločne so spoločnosťou prispieť k dosiahnutiu nulových čistých emisií do roku 2050“.

Spoločnosti TotalEnergies zaoberajúce sa spotrebnou elektrinou a plynom vo Francúzsku musia tiež zverejniť rozhodnutie na svojich webových stránkach.

V Európe súdy v roku 2024 rozhodli proti holandskej leteckej spoločnosti KLM a nemeckej Lufthanse v marci za zavádzanie spotrebiteľov o ich úsilí o zníženie vplyvu lietania na životné prostredie.

