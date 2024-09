Motoristi sa môžu tešiť, analytici avizujú ďalšiu vlnu zlacňovania palív na slovenských čerpacích staniciach

Dobré správy zo slovenských čerpacích staníc neutíchajú. Slovenskí motoristi sa môžu tešiť na ďalšie zlacňovanie pohonných látok.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, ostatný vývoj na ropnom trhu implikuje ďalšiu vlnu zlacňovania palív na našich čerpacích staniciach.

Výhľady sú pozitívne

Cena nafty by sa mala v najbližších dňoch približovať k 1 euru a 40 centov a benzín by sa mal dotýkať 1 eura a 50 centov. To by znamenalo o vyše 20 centov lacnejšie tankovanie ako v rovnakom období minulého roka.

„Nafta by sa mala dostať pod minimá z mája 2023 a klesnúť na najnižšie úrovne od ruskej invázie na Ukrajinu. Benzín by mal byť najlacnejší od úvodu roka 2023,“ dodal Pánis.