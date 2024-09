Minister Taraba odmieta implementovať smernicu Európskej komisie o zvýšení cien pre benzín a naftu

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba po stredajšom zasadnutí vlády SR uviedol, že Slovensko v tejto fáze nebude implementovať smernicu Európskej komisie (EK), ktorá hovorí o zvýšení cien pre benzín a naftu.

„K dnešnému schválenému novému návrhu zákonu o emisiách na vláde platí, že Slovensko nebude smernicu EK o zvýšení cien pre benzín, naftu a podobne implementovať. Slovensko si myslí, že EK by mala prehodnotiť túto smernicu aj vzhľadom na to, čo sa deje napríklad aj na trhu s automobilmi. Myslím si, že dnes aj premiér Robert Fico bude sám informovať, že mal aj telefonát s jednou z najväčších automobiliek v Európe. Tá ho vraj požiadala, aby sme ako Slovensko prinášali triezvy pohľad do politiky Bruselu,“ povedal Taraba.

Šéf envirorezortu spresnil, že pokiaľ ide o tento nový emisný systém Slovensko ho bude konzultovať aj s ostatnými štátmi Európskej únie (EÚ).

„Viete, že aj Česká republika odmieta implementovať túto smernicu. Sám som telefonoval o tom aj s ministrom financií Česka. Túto tému budeme prinášať do Bruselu aj preto, že nemôžu všetko platiť občania Únie. Pokiaľ sa nepripoja k emisiám aj štáty mimo EÚ, tak výsledkom bude, že Európa ako priemyselný kontinent skončí. Náš postoj je, že niektoré politiky v EÚ treba zmeniť,“ uzavrel Taraba.