Ministri energetiky EÚ schválili ukončenie dovozu ruského plynu od záveru roka 2027

Ministri energetiky schválili EÚ sa v pondelok dohodli na postupnom ukončení zvyšného dovozu plynu z Ruska do konca roka 2027. Minister energetiky Dánska Lars Aagaard to označil za „kľúčový“ krok k energetickej nezávislosti Európy.
Podľa schváleného návrhu bude dovoz ruského plynu v rámci nových zmlúv zakázaný od 1. januára 2026. Existujúce zmluvy budú mať prechodné obdobie, pričom nákup v rámci krátkodobých zmlúv bude povolený do 17. júna budúceho roka a nákup v rámci dlhodobých zmlúv do 1. januára 2028.
Všetky krajiny okrem Maďarska a Slovenska, ktoré sú diplomaticky blízke Kremľu a stále dovážajú ruský plyn cez plynovod, najnovší krok podporili, uviedli diplomati.
Hoci dovoz plynu z Ruska cez plynovod od ruskej invázie na Ukrajinu prudko klesol, niekoľko európskych krajín zvýšilo svoje nákupy ruského skvapalneného zemného plynu (LNG) prepravovaného po mori.