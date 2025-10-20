Ministri energetiky EÚ schválili ukončenie dovozu ruského plynu od záveru roka 2027

Krok podporili všetky krajiny okrem Maďarska a Slovenska, ktoré majú ku Kremľu diplomaticky blízko.
Ministri energetiky schválili sa v pondelok dohodli na postupnom ukončení zvyšného dovozu plynu z Ruska do konca roka 2027. Minister energetiky Dánska Lars Aagaard to označil za „kľúčový“ krok k energetickej nezávislosti Európy.

Podľa schváleného návrhu bude dovoz ruského plynu v rámci nových zmlúv zakázaný od 1. januára 2026. Existujúce zmluvy budú mať prechodné obdobie, pričom nákup v rámci krátkodobých zmlúv bude povolený do 17. júna budúceho roka a nákup v rámci dlhodobých zmlúv do 1. januára 2028.

Všetky krajiny okrem Maďarska a Slovenska, ktoré sú diplomaticky blízke Kremľu a stále dovážajú ruský plyn cez plynovod, najnovší krok podporili, uviedli diplomati.

Hoci dovoz plynu z Ruska cez plynovod od ruskej invázie na Ukrajinu prudko klesol, niekoľko európskych krajín zvýšilo svoje nákupy ruského skvapalneného zemného plynu (LNG) prepravovaného po mori.

