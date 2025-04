Ministerstvo hospodárstva už vypracovalo energetický plán a odvrátilo hrozbu medzinárodného súdu

Ministerstvo hospodárstva SR odvrátilo hrozbu konania voči Slovensku na Súdnom dvore Európskej únie. Slovensko spolu s ďalšími štyrmi krajinami (Belgicko, Estónsko, Chorvátsko, Poľsko) totiž Európskej komisii nedodalo včas aktualizovaný národný energetický a klimatický plán.

Zvýšený podiel OZE a zníženie emisií

Ministerstvo už plán predložilo na rokovanie slovenskej vlády. Ministri ho už stihli aj schváliť. Rezort hospodárstva tak môže svoj národný energetický a klimatický plán predložiť Európskej komisii.

Integrovaný národný energetický a klimatický plán (INEKP) na roky 2021 až 2030 sa zameriava na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na 25 %, zníženie emisií skleníkových plynov o 22,7 % a zlepšenie energetickej efektívnosti. Európska komisia v decembri 2023 odporučila Slovensku zvýšiť podiel OZE až na 35 %.

Modelovanie však preukázalo, že dosiahnutie takéhoto cieľa by si vyžadovalo obmedzenie rozvoja priemyslu a ohrozilo by veľký počet domácností energetickou chudobou. Ministerka hospodárstva SR Denisa Saková zdôraznila, že ciele sú ambiciózne, ale realistické, pričom je potrebné zohľadniť aj ekonomické a sociálne aspekty.

„Naše opatrenia musia byť efektívne a finančne dostupné. Aktualizácia plánu rešpektuje potreby slovenského priemyslu a občanov. Nemôžeme si dovoliť ohroziť rozvoj priemyslu alebo vystaviť naše domácnosti energetickej chudobe. Naším cieľom je spravodlivá a udržateľná transformácia,“ uviedla Saková.

Zlepšenie energetickej efektívnosti

Medzi hlavné ciele aktualizovaného plánu patrí výrazné zníženie emisií skleníkových plynov v sektoroch, ktoré nie sú súčasťou obchodovania s emisiami (non-ETS). Konkrétne sa plánuje ich zníženie o 22,7 % do roku 2030. Ďalším významným cieľom je zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe, ktorý by mal do konca desaťročia dosiahnuť úroveň 25 %.

Zároveň sa počíta so zlepšením energetickej efektívnosti, a to zvýšením primárnej energetickej efektívnosti o 2,6 % a konečnej energetickej efektívnosti o 1,8 %. Tieto opatrenia majú prispieť k celkovému zvýšeniu energetickej udržateľnosti Slovenska.

Na príprave materiálu spolupracovalo Ministerstvo hospodárstva SR s Ministerstvom životného prostredia SR a ďalšími štátnymi inštitúciami, priemyselnými podnikmi a mimovládnymi organizáciami. V rámci regionálnej spolupráce sa konali aj stretnutia krajín Vyšehradskej štvorky a bilaterálne stretnutia s Rakúskom.