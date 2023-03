Matovič chce mimoriadne zdanenie Slovnaftu na odmeny pre voličov presadiť za každú cenu, v prípade urobil „míľový krok"

Návrh poskytnúť za účasť vo voľbách odmenu 500 eur presadí hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) za každú cenu. Na tlačovej besede to vyhlásil predseda hnutia Igor Matovič. Pripomenul, že v stredu parlament schválil zdanenie mimoriadnych ziskov spoločnosti Slovnaft. Kým doteraz sa zisk z ruskej ropy zdaňoval na úrovni 55 percent, po novom by to malo byť 70 percent.

Podľa bývalého premiéra a ministra financií získa vďaka tomu Slovensko približne 500 miliónov eur. Práve uvedené prostriedky chce OĽaNO použiť na vykrytie odmeny 500 eur za účasť vo voľbách.

„Som veľmi rád, že sme urobili v tomto prípade míľový krok, aby sme zrealizovali odmenu pre voličov,“ zdôraznil Matovič. O tomto návrhu by pritom poslanci mali rokovať budúci týždeň. OĽaNO už teraz avizuje, že ak návrh neprejde, majú pripravené ďalšie riešenia. Konkretizovať ich odmietol.