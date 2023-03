Slovnaft bude platiť daň z nadmerného zisku na úrovni 70 percent, rozhodli poslanci parlamentu

Slovnaft bude platiť daň z nadmerného zisku na úrovni 70 %. Poslanci totiž v stredu schválili novelu zákona o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií od skupiny poslancov za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Plénum pritom nepodporilo pozmeňujúci návrh poslanca Petra Kremského (OĽaNO) na zvýšenie úrovne zdanenia na 90 %, ale ani návrh Mariána Viskupiča (SaS), ktorý sa snažil zachovať ho na súčasnej úrovni 55 %.

Vysoké ceny energií

„Cieľom navrhovanej právnej úpravy je v súlade s prijatím Nariadenia Rady EÚ o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie navrátiť úpravu zdaňovacieho obdobia a výšku sadzby príspevku podľa pôvodného vládneho návrhu tohto zákona, nakoľko je dôvodný predpoklad, že nepriaznivá situácia bude pokračovať aj v roku 2023,“ uvádza sa v dôvodovej správe k novele.

Zvýšená sadzba príspevku sa použije na zdaňovacie obdobie so začiatkom v roku 2023.

Bane nebudú platiť vôbec

Zároveň bol schválený pozmeňujúci návrh, podľa ktorého Hornonitrianske bane nebudú platiť solidárny príspevok vôbec.

Ak by sa tak nestalo, nemala by spoločnosť podľa predkladateľov dostatočné zdroje na plnenie svojich záväzkov, čím by bolo ohrozené bezpečné uzatvorenie uhoľných baní.