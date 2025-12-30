Litva súhlasila s prepravou ruského plynu do Kaliningradu do konca roka 2030

Litovský prevádzkovateľ prepravnej siete plynu Amber Grid a ruský energetický gigant Gazprom podpísali päťročnú dohodu o tranzite ruského zemného plynu cez Litvu do ruskej Kaliningradskej oblasti. Vo vyhlásení zverejnenom v pondelok na burze Nasdaq Vilnius Stock Exchange to uviedla spoločnosť Amber Grid.
„Nové podmienky tranzitných služieb sú stanovené na päť rokov – do 31. decembra 2030. Ceny za služby určuje Národná rada pre reguláciu energetiky a povolená úroveň príjmov na rok 2026 je stanovená na približne 30 miliónov eur,“ informovala spoločnosť Amber Grid.
Podľa súčasnej zmluvy, ktorá vyprší 31. decembra 2025, sa očakával ročný príjem spoločnosti Amber Grid z tranzitu ruského plynu vo výške 11 miliónov eur.
Počas trvania zmluvy sa predpokladá, že na výstupnom bode do Kaliningradskej oblasti bude využívaná kapacita 10,5 milióna metrov kubických denne. Obchodovanie s plynom na komerčné účely zostane zakázané, keďže to ustanovuje litovský zákon o zemnom plyne.
Celý objem plynu určený pre ruskú exklávu je prísne zaúčtovaný – v mieste vstupu z Bieloruska a rovnaký objem v mieste výstupu do Kaliningradskej oblasti.
Litva úplne zastavila dovoz ruského plynu, s výnimkou tranzitu do Kaliningradskej oblasti, v apríli 2022. Analytici a politici už skôr uviedli, že dohoda je pre Moskvu dôležitá, pretože Kaliningradská enkláva profituje z lacnejších dodávok plynu cez Litvu.
Tranzit v minulom roku predstavoval 47,2 % z celkového objemu prepraveného zemného plynu cez litovskú sústavu.