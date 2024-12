Fico je sklamaný zo stretnutia so Zelenským. Slovensko možno podnikne voči Ukrajine kroky, ktoré sa jej nebudú páčiť

Slovenský premiér Robert Fico je sklamaný zo stretnutia s ukrajinským prezidentom s Volodymyrom Zelenským. Ten mu na samite európsky lídrov jasne deklaroval, že Ukrajina od prvého dňa nového roka zastaví tranzit plynu cez svoje územie smerom západ.

Ak sa tak naozaj stane, premiér Fico nevylúčil voči Ukrajine recipročné kroky zo strany Slovenska. Podľa slovenského premiéra, ak niekto bráni tranzitu plynu na územie Slovenskej republiky, ak niekto bude spôsobovať zvyšovanie cien plynu v EÚ a ak niekto bude spôsobovať obrovské hospodárske škody EÚ, tak je to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Fico sa bude zaoberať dilemou

„Ak my pomáhame Ukrajine, očakával by som, že Ukrajina bude pomáhať nám. Celé Vianoce sa budem zaoberať vo svojej hlave dilemou. Verejnosť sa bude pýtať, tak Zelenskyj vás poslal s prepáčením do riti, a vy ďalej tam budete posielať elektrinu, humanitárnu pomoc? Ja neviem celkom vylúčiť, že či za tejto situácie nebudeme musieť na Slovensku rozmýšľať o opatreniach, ktoré budú recipročné,“ povedal po rokovaní samitu v Bruseli Fico.

Slovenský predseda vlády pripomína, že Slovensko napríklad pomáha Ukrajine s dodávkami elektriny.

„Ide teraz zima, ide im od nás elektrická energia. To mám to isté teraz povedať, že pán prezident Zelenskyj zabudni na to, nebudú žiadne rizikové dodávky elektriny. Nie, prepáčte, ja tu nie som žiadny služobník, ja tu nie som vo vojne. Jednoducho pomáhame krajine, ktorá je vo vojne, ale nie som služobník, ktorý bude plniť príkazy. Ja by som očakával, že sa bude prezident Zelenskyj rovnako správať solidárne smerom k nám, a že nebude všetko likvidovať a páliť len preto, lebo on má nejaké záujmy,“ zdôraznil Fico.

Tlačiť chce na Európsku komisiu

Robert Fico plánuje ešte posledné dni tohto roku tlačiť na Európsku komisiu, aby nám v otázke tranzitu plynu pomohla.

„My nechceme prevážať plyn, ktorý by bol ruský. My nakúpime plyn napríklad na styčnom bode medzi Ruskom a Ukrajinou, ten plyn môže mať rôzny pôvod. A žiadame od Ukrajiny, aby tranzitovala plyn, ktorý bude napríklad patriť už Slovensku. Ani počuť, tak potom už neviem, kde je nejaká miera ochoty. Čo je to za prejav voči členskému štátu EÚ, ktorý pomáha?,“ opýtal sa Fico.

Premiér Fico bol prekvapený prudkosťou odpovedí od ukrajinského prezidenta.

Absurdné návrhy Zelenského

„Pán prezident v podstate vylúčil akúkoľvek predstavu, že by Ukrajina mohla tranzitovať prakticky akýkoľvek plyn. Pretože je tu stále akási predstava, že keď pôjde cez Ukrajinu akýkoľvek plyn, tak to bude len ruský plyn. Skončilo to pri vyjadreniach typu, že ako si viem predstaviť, že budeme platiť niekomu za plyn, kto si z tohto plynu financuje nejaké vojnové operácie. Pritom mi hovoríme o rôznych technických možnostiach. To môže byť plyn z inej krajiny, ktorý jednoducho bude prebratý na rusko-ukrajinských hraniciach a tento plyn bude tranzitovaný, a za to by Ukrajina dostala tranzitné poplatky. Absolútne to vylúčil a prišiel s návrhmi, ktoré sa mi zdajú absurdné. Napríklad, že on s tým bude súhlasiť len vtedy, ak nebudeme platiť za tento plyn až do konca vojny. A ktorý hlupák nám dá plyn zadarmo? Takže je absolútne evidentné, že sa ide do krajnosti,“ zdôraznil Fico.

Slovensko je čo sa týka dodávok plynu na rok 2025 podľa premiéra dobre pripravené, a to či už ide o plné zásobníky plynu, alebo dodávky plynu z iných zdrojov.

„My máme plyn, aj sú zagarantované ceny pre domácnosti, len ak sa zastaví tok plynu z východu na západ, vytvorí to tlak na ceny plynu na medzinárodných trhoch a bude to celkovo spôsobovať EÚ obrovské hospodárske straty, ktoré sa prejavia v neskoršom období. A nie je na to vôbec absolútne žiadny dôvod,“ konštatoval Fico.

Hodia nás cez palubu?

Podľa Fica, bude potrebné ešte vyvinúť medzinárodné úsilie. „Mňa ešte čakajú nejaké cesty. Bude treba žiadať Európsku komisiu, aby zvážila do akej miery je pripravená chrániť záujmy individuálnych členských štátov EÚ. Alebo nás hodia cez palubu. Všetko je možné,“ doplnil Fico, ktorému je veľmi ľúto, že Ukrajina je vo vojne.

„Pomáhame jej a ja aj rešpektujem spoločný postup EÚ pri pomoci Ukrajine s výnimkou vojenskej pomoci. Kladiem si však otázku, či za tejto situácie, keď Slovensko nie je vo vojne ani s Ruskom ani s Ukrajinou, keď pomáhame, keď sme súčasťou EÚ, keď sa správame korektne, organizujeme spoločné rokovania vlád, prijímame rôzne projekty, či za tejto situácie má právo Ukrajina poškodzovať ekonomické a národné záujmy členského štátu EÚ,“ uviedol Fico.

Ukrajinský prezident má podľa Fica právo byť nervózny. „Pán prezident Zelenskyj má právo byť nervózny a je pod obrovským tlakom. Ja tomu absolútne rozumiem. Nechcel by som byť v jeho koži, pretože krajina bojuje, ale nechal sa zatiahnuť do dobrodružstva, ktoré nemá pre neho žiadne východisko. Ja si myslím, že Ukrajinu čaká obdobie, ktoré nebude pre ňu veľmi príjemné,“ konštatoval Fico.

Na záver tlačovej besedy po rokovaní samitu lídrov EÚ zdôraznil, že sankcie voči Rusku týkajúce sa jadrového programu bude pre potreby slovenských jadrových blokov ruského typu blokovať.