Európania môžu doplatiť na stratu ukrajinských tokov plynu, výrazne im narastú účty za energie

Strata ukrajinských tokov plynu by európskym spotrebiteľom výrazne zvýšila účty za energiu. Takýto trend by bol viditeľný minimálne až do spustenia produkcie z novovybudovaných zariadení na export skvapalneného zemného plynu (LNG). Referuje o tom najnovšia analýza, ktorá použila dáta agentúry Bloomberg, spoločnosti Refinitiv, rôznych bánk a finančných inštitúcií.

Energetický trh Európskej únie môže zostať vyvážený aj bez ukrajinských tranzitných tokov, no tieto toky nahradí drahší dovoz spoza hraníc EÚ. Týka sa to hlavne rokov 2025 a 2026, kým sa po celom svete významne zvýšia exportné kapacity LNG. V prípade zastavenia ukrajinského tranzitu by medzi najviac postihnuté krajiny patrili Slovensko a Rakúsko.

Viacero rizík

EÚ môže byť v dôsledku straty ukrajinských tokov plynu vystavená vyššej volatilite cien či prudkým nárastom dopytu. Vyššie ceny energie by ešte viac podkopali globálnu konkurencieschopnosť európskych priemyselných odvetví, čím by sa zvýšila ich ekonomická zraniteľnosť.

V prípade úplného zastavenie tokov plynu cez Ukrajinu by bol ohrozený cieľ Európskej komisie naplniť do konca októbra 2025 zásobníky plynu na aspoň 91 %. Naopak, pokračujúci tok plynu cez Ukrajinu by mohol pomôcť stabilizovať ceny a prekročiť cieľ v skladovaní plynu o 3 %. Prerušenie by však mohlo viesť až k 12-percentnému výpadku, čo môže potenciálne zvýšiť ceny.

Zvýšené náklady

Odhaduje sa, že náklady na dovoz plynu do Európy sa v rokoch 2025 a 2026 zvýšia celkovo o 651 miliárd eur, ak cez Ukrajinu prestane prúdiť ruský plyn, predovšetkým z dôvodu vyšších požiadaviek na dovoz LNG z krajín mimo Európskej únie.

Predpokladá sa, že európske náklady na energiu vzrastú v rokoch 2025 a 2026 približne o 677 miliárd eur v scenári bez ruských tokov v porovnaní so scenárom, ak by toky cez Ukrajinu pokračovali.