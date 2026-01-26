Európa sa už nedá Rusku energeticky vydierať. Pomôcť má najväčší projekt veterných fariem v Severnom mori

Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Dánsko patria medzi štáty, ktoré podpísali dohodu o premene Severného mora na „najväčší svetový rezervoár čistej energie“.
Germany North Sea Summit
Európski ministri na Severomorskom samite 26. januára 2026 v Hamburgu. Foto: AP Photo/Martin Meissner
Deväť európskych krajín sa v pondelok zaviazalo posilniť rozvoj veterných elektrární v Severnom mori s cieľom zvýšiť podiel bezemisnej energie a znížiť energetickú závislosť od Ruska a ďalších zahraničných dodávateľov.

Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Dánsko patria medzi štáty, ktoré podpísali dohodu o premene Severného mora na „najväčší svetový rezervoár čistej energie“.

Nechcú financovať vojnu na Ukrajine

Eurokomisár pre energetiku a bývanieDan Jorgensen označil podpis dohody za „veľmi jasný signál Rusku“. „Už vás nenecháme vydierať členské štáty Európskej únie a už viac nebudeme nepriamo financovať vojnu na Ukrajine,“ vyhlásil.

EÚ sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 snaží zbaviť závislosti od ruských energetických surovín. Lídri a ministri sa v Hamburgu stretli na treťom severomorskom samite, na ktorom nadviazali na záväzok z roku 2023 vybudovať do polovice storočia 300 gigawattov kapacít na výrobu čistej energie.

Hamburská deklarácia

Vtedajší medzicieľ – 120 GW do roku 2030 – podľa odborníkov nie je pri súčasnom tempe reálny. Pondelková „Hamburská deklarácia“ počíta s tým, že 100 GW z celkového cieľa vznikne rýchlo prostredníctvom „bezprecedentnej flotily spoločných offshore projektov“. Tento objem by postačoval na zásobovanie približne 100 miliónov domácností.

Podľa nemeckej ministerky hospodárstva a energetiky Katheriny Reichovej má dohoda posilniť „odolnosť Európy“ a jej energetickú bezpečnosť.

