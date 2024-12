Čo sa stane po výpadku plynu cez Ukrajinu na Slovensko? Akákoľvek iná alternatíva bude výrazne drahšia

V prípade, ak by prišlo k zastaveniu dodávok plynu cez ukrajinský plynovod, Slovensko má diverzifikované prepravné trasy a existuje možnosť prepraviť zemný plyn cez každú z okolitých krajín.

Preferovanou alternatívnou prepravnou trasou pre Slovenský plynárenský priemysel (SPP) počas zimnej sezóny je plynovod z Nemecka cez Českú republiku, v ktorom máme zakúpenú dostatočnú prepravnú kapacitu.

Slovensko bude mať v prípade núdze k dispozícii už aj azerbajdžanský zemný plyn. SPP totiž v novembri uzavrel krátkodobý, pilotný kontrakt na dodávku zemného plynu od spoločnosti SOCAR.

V prípade definitívneho výpadku dodávok cez Ukrajinu sa javí ako dôležitá aj južná prepravná trasa prostredníctvom plynovodu Turk Stream cez Turecko a ďalej Bulharsko, Srbsko a Maďarsko. „Tou by sa na Slovensko mohla dostávať časť objemov ruského alebo azerbajdžanského plynu,“ uviedol hovorca SPP Ondrej Šebesta.

Slovenskí odberatelia by však aj napriek tomu nemali pocítiť nedostatok tejto komodity. Okrem vrcholných predstaviteľov štátu to sľubuje aj náš najväčší dodávateľ plynu. SPP sa okrem zásob plynu v podzemných zásobníkoch bude spoliehať aj na diverzifikačné kontrakty, ktoré sa mu podarilo uzavrieť.

V súčasnosti má SPP uzavreté štandardné diverzifikačné obchodné zmluvy na nákup plynu z iného ako ruského zdroja so spoločnosťami BP, ExxonMobil, Shell, ENI a RWE. Tieto zmluvy sú flexibilné tak z pohľadu objemu, ako aj z pohľadu času.

Vďaka nim má SPP k dispozícii až 150 percent objemu spotreby svojich zákazníkov. „SPP má teda 50 percentnú objemovú rezervu, ktorú vie v prípade potreby rozšíriť až na 100 percent a teda pokrývať kompletnú dodávku plynu pre svojich zákazníkov výhradne z týchto diverzifikačných zmlúv,“ priblížil Šebesta.

Ak naozaj dôjde k úplnému zastavenie dodávky ruského plynu cez Ukrajinu, SPP prijme ďalšie opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok na zvyšok roka 2025 a ďalšie roky.

Od začiatku zabezpečovania alternatívnych dodávok však spoločnosť tvrdí, že diverzifikácia má svoju cenu a v prípade, že na naše územie bude ruský plyn prúdiť len čiastočne alebo prestane prúdiť úplne, akákoľvek iná alternatíva bude výrazne drahšia.

Ak by SPP prišiel o ruské dodávky a celý potrebný objem by nakúpil z iného zdroja a fyzicky prepravil na Slovensko, stálo by ju to najmenej o 140 miliónov eur naviac.