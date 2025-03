Domácnosti kúriace elektrinou si môžu vydýchnuť. Počíta sa s energopomocou aj pre nich, lenže s jednou zmenou

Slovenské domácnosti, ktoré sú odkázané na elektrinu, na krátky čas vyplašili slová štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Szabolcsa Hodosyho.

Teda nepochopenie jeho vyjadrení na parlamentnom hospodárskom výbore. Štátny tajomník poslancom na rokovaní výboru pripomenul, že implementačná zmluva so Slovenskými elektrárňami, vďaka ktorej majú aj tento rok domácnosti silovú elektrinu (tvorí zhruba 50 % z koncovej ceny elektriny) za zastropovanú cenu 61 eur za megawatthodinu, končí tento rok. Viacerí si to vysvetlili tak, že v budúcom roku už domácnosti s tak výdatnou pomocou v boji s drahými energiami počítať nemôžu. Ministerstvo hospodárstva však všetko dalo na pravú mieru, a domácnostiam odkazuje, že o novej implementačnej zmluve so Slovenskými elektrárňami bude určite rokovať. Aj keď aj v prípade pomoci s cenami elektriny plánuje jednu zmenu.

Asi v rámci adresnej energopomoci

„K memorandu so Slovenskými elektrárňami sa každý rok uzatvárala samostatná implementačná zmluva, ktorá bude uzavretá aj na rok 2026. Avšak už bude zohľadňovať využitie systémov adresnej pomoci,“ povedal pre portál SITA Energetika riaditeľ tlačového odboru ministerstva hospodárstva Peter Podstupka. Ministerstvo hospodárstva tak plánuje pomoc zo strany Slovenských elektrární nejako implementovať do adresnej energopomoci. Ako, tak to ešte nikto netuší.

Slovenské elektrárne nie sú proti

S dodávkou silovej elektriny za bezprecedentné zastropované ceny pre slovenské domácnosti aj v budúcom roku nemá problém ani slovenský dominantný výrobca elektriny. Všetko však bude záležať od rokovaní s vládou a v konečnom dôsledku aj od požehnania Európskou komisiou. „My už tretí rok dodávame elektrinu za 61 eura za megawatthodinu pre všetky domácnosti na Slovensku. Podľa mojich informácií má iba Bulharsko lacnejšiu silovú elektrinu. Takže slovenský národ už dávno benefituje z toho, že Slovenské elektrárne existujú. Pretože, keby sme nemali takú veľkú výrobu, nedokázali by sme dať takú veľkú zľavu pre slovenské domácnosti. Máme nejaké memorandum s vládou uzavreté, ktoré bude samozrejme ešte predmetom diskusie, ako sa bude realizovať do budúcnosti. Ale slovenské domácnosti jednoznačne už dneska benefitujú,“ povedal na stretnutí s novinármi predseda predstavenstva Slovenských elektrární Branislav Strýček.

Adresná energopomoc. Bude spravodlivá?

Vláda sa pred niekoľkými týždňami rozhodla, že po dlhých rokoch predsa len zavedie adresnú energopomoc. Dôvodom je zrejme ťažká konsolidácia verejných financií, ktorej ďalší diel nás čaká v tomto roku. Minister financií verí, že vďaka adresnej energopomoci ušetrí v štátnej kase zopár desiatok miliónov eur.

Lenže so zavedením spravodlivej adresnej energopomoci to nebude také jednoduché, ako si to hlavne politici predstavujú. Myslia si to viacerí odborníci ako aj štátne úrady. Napríklad Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) všetkým „mudrcom“ odkazuje, že nájsť spravodlivý meter pri energopomoci je skoro nemožné. Základným problémom je podľa regulačného úradu to, čo hovoria energetickí odborníci už niekoľko rokov. Slovensko nemá ani jasne stanovené, čo energetická chudoba je. Kto pod energetickú chudobu spadá, a teda má najmorálnejší nárok na štátnu energopomoc.

Regulačný úrad zároveň poukazuje na problematiku spravodlivosti pri určovaní domácností spadajúcich do energetickej chudoby. Štát bude mať pri nastavovaní spravodlivej energetickej chudoby problém určiť červenú čiaru medzi dôchodcom a oligarchom vyhrievajúcim svoj bazén.

Dôchodca verzus vyhrievaný bazén

„Zoberme si príklad. Ten kto má bazén má dnes nižšiu spotrebu energií ako ten, ktorý býva vo viac generačnom dome na východe Slovenska. Pretože robí aj úsporné opatrenia. Alebo keď máte veľký dom a odberné miesto je napísané na starú mamu a tá poberá len dôchodok, samozrejme, spadá do energetickej chudoby. Ale v domácnosti s ňou žije ďalších päť ekonomicky aktívnych ľudí, to už ale nikto nesleduje,“ vysvetlil Holjenčík. Podľa neho, nájsť spravodlivý meter je skoro nemožné. „Stále niekto cez sito prepadne,“ konštatoval Holjenčík.

„Lustračný“ energozákon v parlamente

Vláda Roberta Fica v marci narýchlo schválila zákon o poskytovaní údajov na účel adresnej energopomoci. Do slovenskej legislatívy by sa mal implementovať expresne rýchlo. Už sa ním stihli zaoberať aj poslanci parlamentného hospodárskeho výboru. Dôvodom na vypracovanie návrhu zákona bola podľa ministerstva hospodárstva potreba vytvorenia legislatívneho rámca pre zber a analýzu sociálno-ekonomických údajov. Teda o príjmoch, dávkach a príspevkoch, ktoré tvoria príjmovú stránku domácností a ďalších informácií, ako sú najmä o veľkosti a charaktere spotreby energií a vody, ktoré tvoria výdavkovú stránku domácností. „Cieľom zberu a analýzy údajov je vytvorenie a napĺňanie logicky štruktúrovanej databázy prevádzkovanej ministerstvom, ktorá sa v ďalšom období transformuje na komplexný informačný systém na vyhodnocovanie ohrozenia jednotlivých domácností energetickou chudobou a miery ich ohrozenia pri vytvorení registra odberných miest so všetkými relevantnými údajmi potrebnými na inštitucionalizovanie systému adresnej energopomoci,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva.