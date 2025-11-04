Čistý zisk britského energetického gigantu BP výrazne stúpol

Firme pomohla vyššia ťažba a znižovanie nákladov.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Značka na čerpacej stanici BP v Londýne. Foto: Ilustračné, SITA/AP
Veľká Británia Aktuality Aktuálne správy z lokality Veľká Británia

Britský energetický gigant BP v tretom štvrťroku dosiahol prudký rast čistého zisku. Vyššia produkcia ropy a znižovanie nákladov totiž pomohli kompenzovať pokles cien čierneho zlata.

Zisk firmy po zdanení za júl až september vzrástol na 1,16 miliardy dolárov z úrovne 206 miliónov dolárov, na ktorej bol v rovnakom kvartáli minulého roka. Spoločnosť BP o tom informovala v utorok.

Základný čistý zisk firmy po vylúčení jednorazových položiek klesol, ale prekonal prognózy analytikov. „Naďalej dosahujeme dobrý pokrok v znižovaní nákladov, posilňovaní našej bilancie a zvyšovaní peňažných tokov a výnosov,“ povedal generálny riaditeľ BP Murray Auchincloss.

Ceny energií sa tento rok dostali pod tlak pre obavy, že clá amerického prezidenta Donalda Trumpa poškodia hospodársky rast. Negatívne na ceny vplývalo aj to, že krajiny združené v karteli OPEC+ zväčšili ťažbu ropy.

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk