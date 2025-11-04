Čistý zisk britského energetického gigantu BP výrazne stúpol

Britský energetický gigant BP v tretom štvrťroku dosiahol prudký rast čistého zisku. Vyššia produkcia ropy a znižovanie nákladov totiž pomohli kompenzovať pokles cien čierneho zlata.
Zisk firmy po zdanení za júl až september vzrástol na 1,16 miliardy dolárov z úrovne 206 miliónov dolárov, na ktorej bol v rovnakom kvartáli minulého roka. Spoločnosť BP o tom informovala v utorok.
Ropný kartel OPEC+ zvýšil ťažobné kvóty o 137-tisíc barelov denne
Základný čistý zisk firmy po vylúčení jednorazových položiek klesol, ale prekonal prognózy analytikov. „Naďalej dosahujeme dobrý pokrok v znižovaní nákladov, posilňovaní našej bilancie a zvyšovaní peňažných tokov a výnosov,“ povedal generálny riaditeľ BP Murray Auchincloss.
Ceny energií sa tento rok dostali pod tlak pre obavy, že clá amerického prezidenta Donalda Trumpa poškodia hospodársky rast. Negatívne na ceny vplývalo aj to, že krajiny združené v karteli OPEC+ zväčšili ťažbu ropy.