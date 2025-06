Česi podpísali s Juhokórejčanmi dohodu o výstavbe dvoch jadrových reaktorov v Dukovanoch

Česká štátna energetická spoločnosť ČEZ v stredu podpísala dohodu s juhokórejskou spoločnosťou KHNP o výstavbe dvoch jadrových reaktorov v krajine po tom, ako súd zamietol žiadosť francúzskej spoločnosti EDF o zablokovanie dohody.

Český súd pozastavil mnohomiliardovú dohodu v máji po tom, ako francúzska energetická skupina EDF podala sťažnosť a spochybnila transparentnosť tendra, v ktorom neuspela. Vyšší súd však v stredu rozhodnutie zrušil, čo umožnilo dohodu podpísať.

KHNP má postaviť dva bloky v juhočeskej jadrovej elektrárni Dukovany. Očakáva sa, že s dvoma novými blokmi a malými modulárnymi reaktormi, ktoré by mali byť postavené do roku 2050, sa podiel jadrovej energie na celkovej produkcii elektriny v Česku zvýši na 50 percent. ČEZ predpokladá, že výstavba nových reaktorov sa začne v roku 2029 a prvý z nich uvedú do skúšobnej prevádzky v roku 2036.